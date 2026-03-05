На 5 март: Първа градушка за сезона изненада минувачите в центъра на София (СНИМКИ)

Изненадващ облак с градушка премина през централни части на София в четвъртък по обяд, видя репортер на Actualno.com. В района на кварталите "Красно село" и "Сердика" около 14 ч. премина буря за около 10 минути. Размерът на градушката бе като зрънца леща. Явлението за началото на март определено е нестандартно, но очевидно се държи на няколкото по-топли дни в последната седмица и рязкото захладняване и дъждове в четвъртък.

Снимка: Actualno.com

От Meteo Balkans обясяват: "Каква е разликата между суграшица и градушка? Суграшица и градушка са две различни, но сходни явления. В метеорологията градушката се различава от суграшицата с размери от 2 до 5 mm се нарича суграшица. Снежната или ледената суграшица (която прилича на градушка) се образува в облаци с висока скорост на възходящите потоци. Обикновено от купест облак , но не с голямо вертикално развитие (до 4-5км).

Ледената суграшица представлява зрънца с непрозрачно бяло ядро, обвито с прозрачен леден слой и много прилича на градушка, но условията предизвикали такъв тип валеж са различни.

Градушка пада обикновено при силни бури, през топлото време на годината (температура на приземния въздух над 20°С) на тясна, широка няколко km (понякога около 10 km), но дълга – десетки, а понякога и стотици km – ивица. Дебелината на падналата градушка е обичайно няколко см, понякога десетки сми продължителността от няколко минути до половин час, но най-често 5 – 10 минути и много рядко – около 1 час.

