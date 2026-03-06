Откриха нов STEM център в село до Костинброд

Основно училище “Отец Паисий”, село Петърч - с новооткрит STEM център. На 5-ти март, Основно училище “Отец Паисий” - село Петърч, сбъдна една своя мечта, откривайки модерен и иновативен STEM център, предоставящ съвременна образователна среда, насочена към природните науки и технологиите. Изграждането на образователна STEM среда в българските училища включва обновяване, модернизиране и създаване на ново пространство, което позволява качествено образование - среда за проектна и предприемаческа компетентност и работа в екип, извън класическата система на класната стая.

Основната цел на дейностите в рамките на проекта е да се повиши дигиталната грамотност и мотивацията за учене, насърчавайки интереса и развиването на умения в дисциплините и областите, свързани с природни и инженерни науки, изкуствен интелект, роботика, природни науки, но също така иновативността и предприемчивостта за тяхното практическо приложение, включително в областта на лингвистичните познания и изкуствата.

С реализирането на проект Nº BG-RRP-1.015-0120-C01, на стойност 181 561,56 лв. с ДДС - “Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи /ВОСКС/ в

Основно училище „Отец Паисий", село Петърч, се създадоха пространства, в които знанието оживява чрез експерименти, технологии, изследване и работа в екип. Основната цел на проекта е осигуряване на физическата среда и техническото оборудване и обзавеждане на STEM пространства в училищното образование, с оглед създаване на интегрирана учебна

среда от ново поколение, която да поощри и подкрепи образователните иновации в обучението и преподаването в сферата на STEM и да се повиши интересът кьм науките и научните иследвания у учениците.

Проектът включва цялостно обновяване на учебни стаи в модерни STEM кабинети. Съоръжения за мултидисциплинарна работа, подходяща, както за точни науки (Математика, Физика и Астрономия: V-VII клас), така и за експериментални (Човекът и природа, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда: V-VII кл).

Откриването на иновативната училищна среда бе уважено от - г-н Трайко Младенов - кмет на община Костинброд, г-н Александър Ненов - заместник-кмет на община Костинброд, г-н Борислав Борисов - кмет на село Петърч, общинските съветници от село Петърч - г-жа Мариела Средкова и г-н Мариян Младенов, директори на образователни институции, социални центрове и представители на общинска администрация - Костинброд.Гостите бяха посрещнати от директора на ОУ “Отец Паисий” - г-жа Милена Костадинова, която топло приветства присъстващите и изрази сърдечната си признателност за подкрепата и съвместните усилия, благодарение които училището се превръща в иновативна и предпочитана образователна среда.

Подчерта, че цялата училищна общност стремглаво гледа към бъдещето, почитайки своето 170-годишно минало и стремейки се да остави ярък отпечатък в своето настояще.

Кметът на общината - г-н Младенов и кметът на село Петърч - г-н Борисов, отправиха поздравленията си за новооткритата модерна среда и пожелаха ползотворна употреба на иновативните пособия.

Господин Трайко Младенов отбеляза колко важно е местните образователни институции да се подкрепят и съвместно с общината и общинския съвет - да градят устойчивост и удовлетворяваща образователна среда.

Напомни, че наред с новооткритите иновативни придобивки, учениците и цялата училищна общност, съвсем скоро ще се радват на един от четирите за общината - новоизградени физкултурни салони - плод на усърдна работа и съвместни мечти.

Кметът заяви, че както досега, и занапред приоритет остават единството и общата посока, защото само заедно можем повече и само заедно сме сила. След официалното откриване на новата иновативна среда, отец Желязко Симонов отслужи водосвет за здраве и освети новите училищни придобивки.

Педагогическият персонал, съвместно с учениците запознаха гостите с функционалността на STEM центъра, като демонстрираха част от иновативните практики, разкриващи вълнуващи възможности.

🙌🏼Община Костинброд пожелава успешна, ефективна и ползотворна работа на всички ученици и педагози в новооткрития училищен STEM център. Нека той е повод за множество иновации в образованието, по-голяма мотивация и развитие на детското въображение.