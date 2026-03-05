София с нови договори за чистота в 6 района

Столичната община финализира процедурите по избор на изпълнители за сметопочистването на две от зоните на София, които обхващат районите „Възраждане“, „Оборище“, централната част на „Триадица“, като и „Искър“, „Кремиковци“ и „Панчарево“. С подписването на договорите се гарантира дългосрочна стабилност на сметосъбирането и сметоизвозването до 2031 г., съобщиха от пресцентъра на общината.

Услугата ще се изпълнява при значително по-строг контрол и при цени, които защитават обществения интерес – 145.72 евро (приблизително 285 лв.) на тон за битов отпадък и 102.26 евро (около 200 лв.) на тон за едрогабаритни отпадъци. Веднага след подписването на основния договор са били сключени анекси за извършване на дейностите на по-ниски цени. Това е станало, след писмо от фирмата, в което те са декларирали готовност да изпълняват дейностите при по-ниски ставки от първоначално предложените.

"Спазваме ангажимента си към столичани - да не подписваме дългосрочни договори на цени, които ощетяват града. Винаги сме казвали, че ще търсим начин да защитим обществения интерес и няма да позволим цената на услугата да расте без реално подобряване на качеството“, заяви кметът на столицата Васил Терзиев.

Паралелно с новите договори, Столичната община продължава да развива и собствения си ресурс. В шест столични района - „Люлин“, „Красно село“, „Красна поляна“, „Подуяне“, „Слатина“ и „Изгрев“, почистването се извършва успешно с общински капацитет. Това стана възможно след разширяването на възможностите на общинските предприятия по време на кризисните месеци.