Община Костинброд се превръща в най-предпочитаното място за фолклор

Oбщина Костинброд за пореден път ще се превърне в най-предпочитаното място за феновете на българския фолклор с провеждането на XVI-ото издание на Международния фолклорен фестивал „Шопски наниз“. Събитието ще се състои на 24, 25 и 26 април 2026 година и ще събере изпълнители, състави и любители на традиционното народно изкуство от страната и чужбина.

Фестивалните прояви ще се проведат на централния градски площад „Иван Вазов“, както и в големия салон на Народно читалище „Иван Вазов – 1947“ в град Костинброд. Във фестивалната програма могат да участват любителски колективи и индивидуални изпълнители, които представят автентичен или обработен танцов, песенен, словесен и обреден фолклор. Съставите, школите и формациите от община Костинброд ще се включат във фестивала извън конкурсната програма.

През годините „Шопски наниз“ се утвърди като значимо културно събитие, което съхранява и популяризира богатството на българските традиции. На прага на шестнадесетото издание организаторите отправят покана към всички участници и почитатели на фолклора да се включат в празника на народното творчество и да станат част от следващата глава в историята на „Шопски наниз“.

Фестивалът е със състезателен характер, изпълненията се оценяват от професионалисти в областта на фолклора. За всеки състав или индивидуален изпълнител се подава отделна заявка. Всички заявки от една организация не могат да надвишават определеното по регламент време.

Заявки за участие могат да бъдат свалени от от сайта на Община Костинброд или да я попълните директно онлайн, чрез следния линк ТУК.

Заявки за участие се приемат до 9 април 2026 г. на адрес: гр. Костинброд 2230, пл. „Иван Вазов“ №1, НЧ „Иван Вазов – 1947“, за МФФ „Шопски наниз“, както и на електронна поща: shopskinaniz@nchivazov.com. Кандидатури могат да бъдат подавани и онлайн ТУК.

Основните цели на фестивала са популяризиране на българския фолклор, съхраняване и опазване на традиционните обичаи и културно наследство, както и насърчаване развитието на любителското фолклорно творчество. Акцент се поставя и върху изучаването и представянето на традициите от шопската фолклорна област.

Организатори на Международния фолклорен фестивал „Шопски наниз“ са Община Костинброд, Народно читалище „Иван Вазов – 1947“ – град Костинброд, Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий – 1890“ – град Костинброд и Народно читалище „Заря – 1914“ – град Костинброд. Събитието се реализира с любезното съдействие на социалните центрове на територията на общината и Професионалната гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство „Свети Георги Победоносец“ – град Костинброд.

С регламента за участие можете да се запознаете тук: https://kostinbrod.bg/archives/112064