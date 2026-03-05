Ставрев притеснен от нова транспортна блокада в София

Изглежда, че синдикатите в градския транспорт отново се готвят да вземат столичани за заложници, въпреки че кметът и общината водят преговори за заплатите в сектора. Конструктивният диалог явно вече не е на мода… Въпросът е защо точно сега, преди избори, профсъюзите отказват конструктивен разговор? Това заяви общинският съветник от ПП-ДБ Симеон Ставрев.

ОЩЕ: Синдикатите в транспорта опровергаха Терзиев, че готвят стачка

"Вместо възможност за диалог, получаваме заплахи за стачки и блокиране на града", пише той. И добавя, че новата заявка за протести идва след серия от увеличения на заплатите през последните години. Интересна според него е и внезапната „загриженост“ на ГЕРБ и БСП. "Пред това да се намери реално решение на кризата в транспорта, ГЕРБ и БСП избраха да отидат на среща с ръководствата на транспортните дружества и синдикатите, вместо да бъдат в залата на общинския съвет, когато се гласува предложението на ПП-ДБ за смяна на ръководството на „Столичен автотранспорт“. Това отсъствие на БСП помогна на ГЕРБ да запазят назначените от тях „временни“ шефове, които правят обществени поръчки за милиони вече повече от година и половина.

“Защо БСП и ГЕРБ се сетиха за градския транспорт чак сега, след като паднаха от власт? Къде бяха същите тези партии, когато имаха почти година редовно правителство и възможност да заложат устойчиво финансиране за градския транспорт в София? Това защита на работниците ли е, или добре организирана политическа акция?”, попита общинският съветник.

ОЩЕ: Напрежение в градския транспорт: Заплаха за протест, Терзиев настоява за реформи

По думите му в момента, в който тези партии вече не са на власт, темата стана „спешна“ и „жизненоважна“. "Явно целта не са по-добрите условия за работниците, чиито заплати бяха вдигани неколкократно миналите години, а политически натиск на гърба на хиляди софиянци, които просто искат да стигнат до работа. Време е за истински решения, а не за изнудване под диригентската палка на бивши управляващи", заключи Ставрев.