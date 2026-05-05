Заради "Джиро д’Италия": Метрото в София минава на делничен режим в почивен ден

05 май 2026, 10:48 часа
Снимка: БГНЕС
В неделя (10 май) влаковете по всички линии на метрото ще се движат по делнично разписание. Целта е да се осигури по-добро обслужване на пътниците във връзка с провеждането на колоездачната надпревара "Джиро д’Италия", съобщиха от "Метрополитен".

Тази година България е домакин на събитието Grande Partenza (Големият старт) на 109-ото издание на "Джиро д’Италия" (Обиколката на Италия). Маршрутът преминава през културни центрове и природни феномени, разделен на три етапа в периода 8 – 10 май.

Последният етап от състезанието преминава през Пловдив и столицата София. Трасето (175 км) преминава през или край: Пловдив, Стамболийски, Мало Конаре, Пазарджик, Звъничево, Септември, Белово, Момина клисура, Костенец, Долна баня, Радуил, Боровец, Самоков, язовир „Искър“, Долни Пасарел, Панчарево, София.

Метро разписание Джиро д'Италия
Виолета Иванова
