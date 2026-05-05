Внимание, столичани! Промени в движението по линия 3 на метрото

В периода от 11 май до 20 юни 2026г. движението по линия 3 на метрото ще се осъществява в участъка от метростанция “Горна баня” до метростанция „Орлов мост”. Временно няма да работят станциите “Театрална” и “Хаджи Димитър”.

Причината за ограничението са планирани 40-дневни строително-монтажни дейности в района на шахта за отклонение на линия 3 към кварталите “Слатина” и “Младост”.

Още: Цяла линия на метрото в София няма да работи

За посочения период ще бъде въведена временна организация на движението в участъка между метростанциите “Орлов мост” и “Хаджи Димитър”. Допълнителна информация за заместващ транспорт ще бъде публикувана от Центъра за градска мобилност.

Още: Спират една от линиите на метрото в София на 8 и 9 ноември: Обяснение защо