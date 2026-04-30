От 15 септември: Нови автобусни линии ще свързват София с близките села

30 април 2026, 13:39 часа 496 прочитания 0 коментара
Нови автобусни линии № 188, 191 и 192 ще свързват Кривина, Казичене, Бусманци и Герман с метрото от 15 септември, съобщиха от пресцентъра на Столичната община. Промените са част от нова транспортна схема за югоизточните райони на София, с която за първи път се създава редовна автобусна връзка за село Кривина и се подобрява достъпът до метрото за жителите на Казичене, Бусманци и Герман, посочват от общинската администрация.

Предложенията, внесени от заместник-кмета по транспорт Виктор Чаушев със съвносители районните кметове на "Искър" и "Панчарево", бяха одобрени от Столичния общински съвет на днешното му заседание.

От общината посочват, че новата организация на транспорта е резултат от анализ на потребностите в района, който е установил липса на директни връзки между населените места, затруднен достъп до метростанция "Искърско шосе" и непредвидимо придвижване с действащите линии.

Маршрути на новите линии

Линия № 188 ще свързва Автостанция "Изток" с кв. "Враждебна", Бусманци, Казичене, Кривина и Герман и ще осигурява вътрешната свързаност между населените места.

Линии № 191 и 192 ще осигуряват директен достъп до метростанция "Искърско шосе" съответно от Казичене и Бусманци, както и от Кривина, като целта е да се съкрати времето за придвижване и да се намали необходимостта от прекачвания.

Паралелно с това се предвиждат и промени в съществуващи маршрути, така че новите и старите линии да работят като част от обща транспортна мрежа. Според общината досега придвижването в района е било затруднено заради дълги пешеходни разстояния и зависимост от личен автомобил, което е ограничавало достъпа до училище, работа и услуги, особено за ученици и възрастни хора.

Най-съществената промяна е за жителите на Кривина, където за първи път се създава редовен обществен транспорт и възможност за постоянна връзка с останалата част на града, посочват от Столична община.

Съгласно решението новите линии №191 и 192 трябва да започнат да се движат не по-късно от 15 септември 2026 г., а останалите промени ще бъдат въведени поетапно след необходимата организационна подготовка.

На днешното заседание на Столичния общински съвет прие и допълващ доклад за разкриване на нови и промяна на съществуващи автобусни и тролейбусни линии като част от по-широката политика на общината за подобряване на транспортната свързаност в София.

Виолета Иванова Отговорен редактор
Столична община Градски транспорт автобуси село Кривина
