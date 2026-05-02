Край на "потъналите" сигнали: Call Sofia ще решава проблемите по нов начин

Започнахме по-дълбока промяна в Call Sofia, която преосмисля процесите, а не просто ги ускорява. Това съобщи кметът на София Васил Терзиев в профила си във Facebook. Официалното приложение Call Sofia на Контактния център на Столична Община позволява потребителите лесно и бързо да подават сигнали чрез изпращане на снимки, кратко описание и местоположение за неспешни проблеми на територията на столицата. Подадените сигнали, след преглед, директно се препращат на отговорните структури за бързо разрешаване на посочените проблеми.

„Миналата седмица подадох сигнал в Call Sofia. Беше за дупка в пътната настилка, от онези, които не изглеждат спешни, докато не минеш през тях няколко пъти. Сигналът беше приет, а след няколко дни получих отговор, че е „възложено извършването на ремонт на компрометирания участък“. Формално всичко беше наред – системата работи, има движение по сигнала. И въпреки това остана едно усещане за недовършен разговор. Защото всъщност на мен не ми стана ясно какво следва. Кога ще се случи този ремонт? Кой ще го направи? Как мога да разбера дали изобщо е осъществен? Това е моментът, в който много хора се отказват да следят какво се случва нататък", посочи столичният кмет.

Терзиев отбелязва още, че в последната година са направени немалко подобрения. „Отчитаме 33% подобрение в ефективността на обработването на сигнали при 19% повече натоварване„, пише той. Според него това само по себе си не е достатъчно, ако усещането на хората е, че процесът остава неясен и резултатът - несигурен.

Публикувахте от Васил Терзиев в Петък, 1 май 2026 г.

„Затова освен подобренията, започнахме и по-дълбока промяна в Call Sofia - такава, която преосмисля процесите, а не просто ги ускорява, за да бъдат те по-ясни, по-проследими и по-ефективни. Когато подадете сигнал, да можете да видите не само че е приет, а какво реално се случва с него – през кои звена минава, кой носи отговорност, какво е направено до момента и какво предстои. Целта е, когато един сигнал бъде отбелязан като „приключен“, това да означава, че проблемът наистина е решен. И между двете да няма разминаване", уточнява Терзиев. Той допълва, че това е една от онези промени, които не се виждат веднага на улицата, но променят начина, по който работи системата.

Анкета, която е отворена до 2 май, ще помогне на Столична община да насочи следващите стъпки в тази посока.