"Визия за Витоша": Четири зелени коридора ще свържат София с планината

Четири зелени коридора ще свързват зелените пространства и реките от южната част на София с пътеките на Витоша. Това предвижда нов план на Столична община, изготвен от общинското предприятие "Софияплан" като част от "Визия за Витоша" на кмета Васил Терзиев. Проектът има за цел да осигури по-лесен, зелен и приятен достъп от града до планината, като насърчава активния начин на живот и опазването на околната среда. Чрез директни и удобни подходи за пешеходци и велосипедисти планът цели и въвеждането на съвременни подобрения в градската среда.

Маршрутите

Като първи приоритетен маршрут в плана е заложена връзката между НДК и централната част на града с Природен парк „Витоша” в района на кв. „Бояна”. Трасето преминава през Южен парк, използвайки и доразвивайки съществуващата пешеходна и велосипедна мрежа, и се свързва със Зеления ринг на София в района на ул. „Хенрик Ибсен”. Маршрутът продължава по течението на р. Перловска и през кв. „Манастирски ливади - изток”, където е предвидено изграждането на линеен парк по р. Боянска бара с обособени алеи за разходки и колоездене, озеленяване и обществено достъпна крайречна зона.

Преминаването през основни булеварди като бул. „България” и през Софийския околовръстен път е предвидено чрез съществуващи пешеходни и велосипедни връзки, които ще бъдат подобрени, без изграждане на нови рискови пресичания. В участъка от „Манастирски ливади“ към кв. „Бояна“ маршрутът следва конкретни улици - ул. „Васил Стефанов” и ул. „Даскал Стоян Попандреев”, където се предвиждат нови или подобрени тротоари и велосипедна инфраструктура. В самата Бояна трасето осигурява връзка с Боянската църква и с няколко начални точки на пешеходните алеи към Природен парк „Витоша”.

"Зелените коридори са поредната стъпка напред към реализиране на "Визия за Витоша" - да направим планината достъпна през цялата година, като същевременно опазим природата. Искаме да свържем града и Витоша не само с лифтове и автомобилни пътища, а чрез зелени и спокойни маршрути, които насърчават движението и времето навън", заяви кметът на София Васил Терзиев.

Резултатите от анализа ще послужат като основа за последващи по-детайлни проучвания и инвестиционни проекти, които да осигурят пълноценно и природосъобразно свързване на града и планината. Заложено е и изготвяне на план за действие за реализирането на втория приоритетен маршрут - от парк „Борисовата градина” до Природен парк „Витоша” по течението на р. Драгалевска. Следващата стъпка от реализацията е подготовката за възлагане на инвестиционни проекти за два от коридорите, които ще бъдат реализирани в следващите две години.

"С тази концепция поставяме основата на бъдеща зелена мрежа, която ще направи движението пеша и с колело към Витоша не само възможно, но и приятно преживяване. Това е важна стъпка към по-зелена, по-достъпна и по-здрава София", допълни Терзиев.