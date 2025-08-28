Затварят за ремонт кръстовището на "Орион". Кметът на "Люлин" недоволен

От тази събота (30 август) до 13 септември включително се затваря изцяло кръстовището на "Орион" - пресечката на бул. "Сливница“ и бул. "Д-р Петър Дертлиев", поради ремонтни дейности. Това съобщи кметът на район "Люлин" Георги Тодоров в профила си в социалната мрежа Facebook. "Възлагането и осъществяването на проекта е самостоятелно решение на Столична община и за съжаление не е съгласувано по никакъв начин с администрацията на район "Люлин", сподели още той.

Какви са притесненията?

В тази връзка кметът е отправил запитване към г-н Никола Лютов, вр. и. д. зам.-кмет с направление "Обществено строителство“, по какъв начин е избрано именно това кръстовище, при положение че той многократно е подавал сигнали за много по-критични участъци от пътната инфраструктура на района.

Такива кръстовищата според Тодоров са:

бул. "Панчо Владигеров“ и бул. "Захари Стоянов

бул. "Панчо Владигеров“ и бул. "Д-р Петър Дертлиев

бул. "Луи Пастьор“ и бул. "Джавахарлал Неру

целият бул. "Д-р Петър Дертлиев“

бул. "Сливница“ от ул. "Орион“ до Околовръстен път.

"В момента тече ремонт на бул. "Ал. Стамболийски“ и трамвай № 8 не се движи по трасето си в район "Люлин“, което можеше да се използва като възможност за извършване на ремонт именно на някоя от тези по-належащи пътни отсечки", смята кметът Тодоров.

Районният кмет е обезпокоен, че не е запознат с комуникационно-транспортната схема и алтернативни маршрути на масовия градския транспорт, с които да запознае гражданите.

"Поискал съм в спешен порядък информация за това и се ангажирам да я споделя мигновенно. Настоявам в рамките на предстоящия ремонт да бъдат реализирани адекватни мерки за пътна безопасност, които следва да бъдат приложени при всяка една подобна рехабилитация на кръстовище, особено с натовареността на това при ул. "Орион“ и предвид множеството инциденти там назад във времето", заявява той.