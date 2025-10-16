Ще играе ли Джуд Белингам на Мондиал 2026: Томас Тухел може и да го повика за следващите мачове

Войната в Украйна:

16 октомври 2025, 11:19 часа 330 прочитания 0 коментара
След като беше оставен извън селекцията на националния отбор по футбол на Англия, въпросителната около участието на Джуд Белингам на Световното първенство през 2026 г. в САЩ, Канада и Мексико стана още по-голяма. Томас Тухел не повика звездата на Реал Мадрид и за октомврийските мачове на „трите лъва“, с което удължи изгнанието на халфа. Белингам не е играл за родината си от началото на юни.

Англия се класира за Мондиал 2026 въпреки отсъствието на Белингам

Последният мач, който Джуд Белингам изигра за Англия беше на 7 юни при победата над Андора с 1:0. От тогава Томас Тухел дори не го е викал за мачове на националите. Въпреки това Англия продължи с успехите и след два нови триумфа през октомври – над Уелс с 3:0 и над Латвия с 5:0, и се класира за Мондиала. Селекционерът на англичаните е категоричен, че не става дума за проблем в личните му взаимоотношения с полузащитника. Решението да го остави извън групата е на основание да се запази по-голямата част от отбора, който се представи добре през септемврийската пауза за националните отбори.

Томас Тухел

Тухел държи връзка и с играчите извън групата

Хубаво е да си припомним, че последния път когато Белингам и Тухел се видяха очи в очи германецът трябваше да се извинява за това, че е казал, че майка му понякога е „отвратена“ от поведението на звездата на Реал Мадрид на терена. На въпроса дали ще се свърже с Белингам след този лагер, Тухел отговори: „Предполагам, че да, защо не? Разбира се. Той е голям играч, важен играч

Ще говоря с много от момчетата, както и с тези, които получават съобщения от мен, но не са в лагера. Защото тези играчи, които са тук сега, усещат удоволствието от победата и е необходимо да поддържам връзка с останалите“. Тухел каза още, че всеки, който се завръща в лагера, трябва да е част от сплотеността на отбора – той твърди, че това е „задължително“.

Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
