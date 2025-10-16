Обрат: Кубрат Пулев се изправя срещу страховит руснак с 25 нокаута в 32 мача!

Най-добрият български боксьор в тежката категория Кубрат Пулев ще се изправи на професионалния ринг срещу страховит руснак с 25 нокаута в 32 мача. Става въпрос за 32-годшния Мурат Гасиев. Двубоят, в който Кобрата ще защитава световната си титла, ще се състои на 12 декември в Дубай и ще бъде гвоздеят на събитието. Новината бе съобщена от колегите от „Спортал“, които разполагат с официалното прессъобщение за предстоящата международна боксова галавечер.

Кубрат Пулев ще мери сили с Мурат Гасиев

Информацията за предстоящия мач между Кобрата и Гасиев идва само ден, след като от Световната боксова асоциация обвиха, че българинът трябва защитава регулярната световна титла на WBA в битка срещу британския нокаутьор Моузес Итаума. Оказва се обаче, че Пулев и неговият щаб вече са били уговорили двубой с Гасиев, като договорът между двете страни е подписан. Поради тази причина Итаума ще трябва да изчака преди да се изправи срещу родния боксьор.

Kubrat Pulev will defend his WBA Regular Heavyweight Championship against Murat Gassiev on December 12th in Dubai.



Fight is expected to be officially announced soon.



Follow @yourboxingfix for everything boxing! #boxing pic.twitter.com/P2KCNZtTm0 — yourBOXINGfix (@yourBOXINGfix) October 15, 2025

Двубоят ще бъде официална защита на титлата за Кобрата

Изпълнителният директор на Epic Sports&Entertainment Ивайло Гоцев също потвърди мача между Кубрат Пулев и Мурат Гасиев. Той също така разкри, че Моузес Итаума може да участва на предстоящата галавечер в подгряващ двубой.

„Двубоят Пулев срещу Гасиев е подписан, потвърден и финализиран – така че Моузес Итаума ще трябва да изчака реда си. Имаме официална резолюция на WBA, която разрешава на Кубрат Пулев първата му защита на титлата да бъде доброволна, и в съответствие с това осигурихме фантастичен съперник – Мурат Гасиев – за 12 декември в Дубай“.

„Разбираме, че младият Итаума е нетърпелив, и като жест на уважение към него разговарях лично с неговия промоутър Джордж Уорън от Queensberry Promotions, за да му предложа участие в подгряващата карта. Това би било идеална възможност за него да се изправи срещу победителя в основния мач. По този начин всичко остава в съответствие с насоките на WBA и феновете ще получат световно ниво шоу в тежка категория“, заяви Ивайло Гоцев.

ОЩЕ: Урокът, който Кобрата трябваше да научи по трудния начин (ВИДЕО)