"Кой мъж би искал такава жена?": Дамите от "Ергенът: Любов в рая" нападнаха Шермин (ВИДЕО)

Безспорно една от най-скандалните участнички в "Ергенът: Любов в рая" е Ана-Шермин, която от самото начало изтъква външния си вид, личните качества и манията си по лукса. Припомняме, че в един от предишните епизоди на романтичното риалити две от нейните приятелки - Габи и Кристина, се оплакаха от това, че постоянно се налага да чистят в къщата заради Шермин. А опознавателна игра "Никога не съм…" от вчера (15 октомври) предизвика истински емоционален ураган.

С отговорите си най-много се открои именно Ана-Шермин, а останалите момичета не скриха подигравките си към нея, като пускаха заядливи коментари. Шермин остана хладнокръвна и невъзмутима и продължи спокойно играта.

Момичетата се подразниха на нейния непукизъм, а също и на домакинските навици на Шермин или по скоро на липсата на хигиена, на която са станали свидетели по време на престоя си във вилата.

„Кой мъж би искал такава жена и кой мъж не би бил отблъснат от това“, изрази Дениз недоумението си.

Разместване в любовната игра

След скандалите между мъжете, изглежда, че никой от тях не подкрепя Орлин, а той, в отговор на нападките заяви, че единственият човек, на когото може да разчита в целия формат, е Натали.

Дали обаче Натали не преосмисля чувствата си към музикалния продуцент?

Докато Йовица тъгува от раздялата Филипа, тя се възползва от времето си и успява да опознае Лъчезар. Какво е тяхното бъдещо развитие в отношенията им, предстои да разберем.