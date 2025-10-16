"Отнесе тайните му в гроба": Почина последният личен готвач на Тито

Иван Молнар, световноизвестен готвач от хърватския град Бйеловар, почина на 72-годишна възраст. Той ще бъде запомнен не само като топ готвач, но и като човек с изключителен характер, жизнерадост и гостоприемство. Но това, което го направи уникален в хърватската кулинарна история, е фактът, че той е бил – последният личен готвач на Йосип Броз Тито, съобщавамакедонската медия "Независен", позовавайки се на статия в bjelovar.live.

Трябва да отбележим обаче, че информацията в македонските медии е още едно доказателство, че все още нашите югозападни съседи не са се отърсили от култа към бившия диктатор.

Ще отнесе тайните на Тито в гроба

Молнар готвел всичко за Тито и семейството му - от закуска до вечеря.

Молнар пътувал почти навсякъде с Тито – готвил е в „Синия влак“, на кораба „Галеб“, във вила „Бела“ на Бриони, в президентския самолет и на Пантовчак. Кулинарният екип бил постоянно с президента, готов да сервира всяко ястие – независимо от мястото.

Един от анекдотите, които Молнар обичал да разказва, е свързан със ситуация, в която поради неизправност във фурната обядът се е забавил. „Тито чака до 13:00 часа, а след това просто става и си тръгва, без да каже и дума“, спомня си Молнар, а после допълва, че диктаторът сам предложил да си изпържи яйца. ОЩЕ: Вучич: Гробът на Тито няма да бъде преместен

Кой е Тито?

Йосип Броз Тито е лидер на бивша Югославия, като според книгата "Македонска лустрация" на Предраг Димитровски само през първите две години на управлението си от 1944 до 1946-та година югославският диктатор Йосип Броз Тито е избил над 200 000 души.

Тито е известен с омразата си към българите в Македония, но и преследването на михайловистите - привърженици на Иван Михайлов. Сочен е за един от виновинците за избиването на десетки хиляди българи във Вардарска Македония, неговите думи в контекста на македонизма се цитират и до днес, а именно: "като не можем да ви направим сърби, то няма да сте и българи". ОЩЕ: За 2 години Тито избил над 200 000 души.