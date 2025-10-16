Войната в Украйна:

Гориво, алкохол и цигари без документи: Акция на икономическа полиция

16 октомври 2025, 11:12 часа 162 прочитания 0 коментара
Гориво, алкохол и цигари без документи: Акция на икономическа полиция

Гориво, алкохол и цигари без документи са иззети при акция на икономическа полиция в Софийска област, съобщават от ОДМВР София.

Първата проверка на служителите от сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ в ОДМВР-София била извършена към 7.40 часа вчера в Костинброд.

При извършеното претърсване на частен имот са установени и иззети 28 пластмасови бутилки с общо около 300 литра течност с мирис на бензин и 1520 къса цигари без бандерол. Обитателят на адреса е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

Още: Незаконните цигари в България: Годишни данни къде са най-много

Час по-късно голямо количество безакцизно гориво служителите на реда открили в друг проверен адрес в Костинброд.

Иззети са 700 литра дизелово без документи за законен произход. Уведомени са митническите власти, които са взели отношение по компетентност. По случая е регистрирана преписка.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Данъчни и митничари погват търговците на едро на алкохол и цигари

Третият обект, проверен от икономическите полицаи, бил в с. Калотина. От багажника на лек автомобил, паркиран в гаража на имота, са иззети 4000 къса цигари и пластмасови галони с общо 266 литра течност с мирис на алкохол, всичките без акцизен бандерол. По случая е образувано досъдебно производство. Обитателят на адреса е задържан за срок до 24 часа.

Още: Спад на приходите с милиони и повече нелегален алкохол: От бранша не искат по-висок акциз за алкохолни напитки

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Икономическа полиция нелегално гориво акцизни стоки информация 2025
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес