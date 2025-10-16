Гориво, алкохол и цигари без документи: Акция на икономическа полиция

Гориво, алкохол и цигари без документи са иззети при акция на икономическа полиция в Софийска област, съобщават от ОДМВР София.

Първата проверка на служителите от сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ в ОДМВР-София била извършена към 7.40 часа вчера в Костинброд.

При извършеното претърсване на частен имот са установени и иззети 28 пластмасови бутилки с общо около 300 литра течност с мирис на бензин и 1520 къса цигари без бандерол. Обитателят на адреса е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

Час по-късно голямо количество безакцизно гориво служителите на реда открили в друг проверен адрес в Костинброд.

Иззети са 700 литра дизелово без документи за законен произход. Уведомени са митническите власти, които са взели отношение по компетентност. По случая е регистрирана преписка.

Третият обект, проверен от икономическите полицаи, бил в с. Калотина. От багажника на лек автомобил, паркиран в гаража на имота, са иззети 4000 къса цигари и пластмасови галони с общо 266 литра течност с мирис на алкохол, всичките без акцизен бандерол. По случая е образувано досъдебно производство. Обитателят на адреса е задържан за срок до 24 часа.

