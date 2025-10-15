Патриарх Даниил посети село до Самоков

Негово Светейшество Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил посети село Белчин по повод Петковден. Днес, по повод празника на преподобна Петка – покровителка на Белчин, Негово Светейшество Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил възглави Патриаршеска света литургия в местния храм „Св. Петка“.

След богослужението патриарх Даниил освети новооткрития Център за образователни дейности „Белчинско училище“, разположен в сградата на старото училище – паметник на културата, обновен и облагороден благодарение на семейството Пешови.

Сред гостите на събитието бе и кметът на Община Самоков инж. Ангел Джоргов, който подари на училището осветена икона на св. Симеон Самоковски с пожелание светецът да закриля това духовно и просветно средище.

В словото си Негово Светейшество изрази благодарност за стореното добро и подчерта:

,,Ако във всяко село има хора с отдаденост и добротворство като г-н Пешов, всички български села ще бъдат живи, облагородени и прекрасни.“

Празникът беше съпътстван и от поздравителна програма с участие на децата от Детска вокална група „Белчинче“ с художествен ръководител Даниела Георгиева.