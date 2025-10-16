Войната в Украйна:

"Нормата е ясна, това са процедурни хватки": ВСС отказа да пита парламента за мандата на Сарафов

16 октомври 2025, 11:02 часа 219 прочитания 0 коментара
Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) отказа да отправи искане до Народното събрание за автентично тълкуване на текстовете от Закона за съдебната власт, свързани с мандата на т.нар. "трима големи" в съдебната система - главния прокурор и председателите на върховните съдилища. Нито един от магистратите не гласува "за", а 15 бяха "против". Правосъдният министър Георги Георгиев свика Пленума на 16 октомври, за да решат двете колегии - прокурорската и съдийската, дали да отправят искането до парламента. "Това е форматът, който може по този въпрос да се произнесе. Няма как министърът на правосъдието, представител на изпълнителната власт, да вземе отношение по споровете в независимата съдебна власт", обясни Георгиев във връзка с предложението на Съдийската колегия.

Казусът със Сарафов: "заварено положение" или нарушение на закона?

Що се отнася до изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов, той бе оставен от Прокурорската колегия на ВСС на поста и след 21 юли - датата, на която изтече срокът от шест месеца за временните ръководители в съдебната власт, приета в последните законови поправки. На практика, колегията бетонира Сарафов безсрочно, като тълкува закона по свой собствен начин - че обвинител №1 е бил хванат от законовите изменения "в заварено положение" и затова неговият случай не попада в тази графа от ЗСВ: Въпреки закона: ВСС остави Борислав Сарафов "безсрочно" на поста и.д. главен прокурор.

През септември колегията потвърди решението си след искане на Даниела Талева - "ад хок" прокурор, който е единственият с правомощия да разследва главния и заместниците му.

Същевременно Върховният касационен съд (ВКС) постанови, че след 21 юли 2025 г. Сарафов няма легитимни правомощия. В прессъобщение на прокуратурата обаче беше подчертано, че Борислав Сарафов няма никакви намерения да се оттегля: Пей си ВКС, кой ли те слуша: Сарафов не признава решението на съда и остава главен прокурор.

Снимка: БГНЕС

И председателят на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков доскоро беше временен ръководител - цяла година извън мандата си, преди да бъде заменен от един от заместниците си - Мариника Чернева. Тя ще изпълнява функциите председател на ВАС за срок до шест месеца или до избора на нов титуляр. Чолаков, който след 21 юли излезе в дълъг отпуск, е върнат като редови съдия във ВАС.

Народните представители от “Да, България” (част от ПП-ДБ) Надежда Йорданова, Божидар Божанов и Ивайло Мирчев изпратиха становище до ВСС във връзка с прилагането на поправките в ЗСВ, приети на второ гласуване от парламента на 15 януари тази година. "Целта е да бъде прекратена практиката продължителното временно заемане на длъжността да се превръща във „фактическа постоянност“, да се осигури предвидимост и навременен избор на титуляр, както и да се утвърди легитимността на кадровите решения на ВСС. Паралелно с това, предложените от нас текстове бяха синхронизирани с конституционните изменения (ДВ, бр. 106/2023) и относимата практика на Конституционния съд", казват те.

"На следващо място, както е изложено в мотивите към проекта, налице е ясна необходимост от „осигуряване на съответствие“ и по-прецизна уредба на хипотези на временно упражнявани функции. От тази гледна точка, шестмесечният предел е общоприложим към всички временно изпълняващи функции, без изключение за заварени случаи”, пишат в своето становище Йорданова, Божанов и Мирчев.

Дебатът

Ръководителят на Върховния касационен съд Галина Захарова заяви, че дебатите не биха довели до "преосмисляне" на каквито и да е правни разбирания. "Разпоредбата е ясна - в конкретния случай се касае до ситуация на несъщинско, привидно обратно действие на закона, когато новата разпоредба пренарежда последиците на старата в хипотеза "оттук нататък". Според мен разпоредбата, след влизането ѝ в сила, не е приложена веднага и незабавно", каза тя.

Снимка: БГНЕС

"Не е безусловно несъщинското обратно действие", контрира Вероника Имова от Съдийската колегия. Тя предложи точката да не се гласува в Пленума, а точката да бъде върната в Съдийската колегия и там да се вземе решение. Това не беше прието.

Стефан Петров от Прокурорската колегия обяви, че становището на колегията не се е променило. "Аз съм против да искаме автентично тълкуване от Народното събрание. Искали ли сме досега автентично тълкуване? Искали сме. Получавали ли сме някога? Не сме. Няма да получим и сега. Това ще доведе само до допълнително политизиране на тази тема. Неслучайно вчера е пристигнало писмо от група народни представители от една политическа сила. Тяхното становище е такова, но на другите какво е?", попита той.

Съдия Атанаска Дишева смята, че не може да се оттегля точка, която е внесена от Съдийската колегия и е взета по нейно решение. Отправяне на искане към Народното събрание за автентично тълкуване не е в правомощията само на Съдийската колегия, допълни тя. "Прокурорска колегия също има решение - нито един глас не е имало, който да тълкува този текст в различен смисъл. Съдържанието на чл. 173, ал. 15 е ясно и за членовете на Прокурорска колегия", каза Дишева. "Моето виждане и изход от тази ситуация е, че колегите, които разчитат, че нормата е ясна, да гласуват против искането за автентично тълкуване", добави тя. На 16 юни 2023 г. Прокурорската колегия взе решение, че може да избира изпълняващ длъжността главен прокурор, а е трябвало това да е решение на Пленума на ВСС, заяви Дишева и определи това за "незаконосъобразно".

Атанаска Дишева каза, че е против предложението за отправяне на искане за автентично тълкуване на нормата, защото е "напълно ясна".

Снимка: БГНЕС

Огнян Дамянов от Прокурорската колегия обяви, че е "против" да се иска тълкуване от Народното събрание.

Олга Керелска от Съдийската колегия също е "против". "Нормата е абсолютно ясна и трябва да се приложи, а не чрез различни процедурни хватки да се подлага на тълкуване в един или друг смисъл. Ако имахме някакви колебания по отношение на нейния смисъл и съдържание, първо трябваше да се запознаем с мотивите към внесените законопроекти, които са довели до промените в ЗСВ. Освен това трябваше да се запознаем с дебатите, които са водени. Ако бяхме направили това усилие, още в самото начало щяхме да стигнем до извода, че фактически идеята на законодателя е била именно такава. Промените са такива, че действащите и.д. административни ръководители могат да продължат да изпълняват тези функции от момента на влизане в сила на промените в Закона за съдебната власт. Първоначалното предложение е било този шестмесечен срок да бъде засичан от момента от настъпване на юридическия факт на избирането на и.д. ръководители - впоследствие тази идея е отпаднала", посочи съдия Керелска.

Димитър Радев
