"Нормата е ясна, това са процедурни хватки": ВСС отказа да пита парламента за мандата на Сарафов

Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) отказа да отправи искане до Народното събрание за автентично тълкуване на текстовете от Закона за съдебната власт, свързани с мандата на т.нар. "трима големи" в съдебната система - главния прокурор и председателите на върховните съдилища. Нито един от магистратите не гласува "за", а 15 бяха "против". Правосъдният министър Георги Георгиев свика Пленума на 16 октомври, за да решат двете колегии - прокурорската и съдийската, дали да отправят искането до парламента. "Това е форматът, който може по този въпрос да се произнесе. Няма как министърът на правосъдието, представител на изпълнителната власт, да вземе отношение по споровете в независимата съдебна власт", обясни Георгиев във връзка с предложението на Съдийската колегия.

Още: "Ние сме държава на изтеклите мандати": Проф. Киров с коментар за съдебната система

Казусът със Сарафов: "заварено положение" или нарушение на закона?

Що се отнася до изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов, той бе оставен от Прокурорската колегия на ВСС на поста и след 21 юли - датата, на която изтече срокът от шест месеца за временните ръководители в съдебната власт, приета в последните законови поправки. На практика, колегията бетонира Сарафов безсрочно, като тълкува закона по свой собствен начин - че обвинител №1 е бил хванат от законовите изменения "в заварено положение" и затова неговият случай не попада в тази графа от ЗСВ: Въпреки закона: ВСС остави Борислав Сарафов "безсрочно" на поста и.д. главен прокурор.

През септември колегията потвърди решението си след искане на Даниела Талева - "ад хок" прокурор, който е единственият с правомощия да разследва главния и заместниците му.

Същевременно Върховният касационен съд (ВКС) постанови, че след 21 юли 2025 г. Сарафов няма легитимни правомощия. В прессъобщение на прокуратурата обаче беше подчертано, че Борислав Сарафов няма никакви намерения да се оттегля: Пей си ВКС, кой ли те слуша: Сарафов не признава решението на съда и остава главен прокурор.

Снимка: БГНЕС

И председателят на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков доскоро беше временен ръководител - цяла година извън мандата си, преди да бъде заменен от един от заместниците си - Мариника Чернева. Тя ще изпълнява функциите председател на ВАС за срок до шест месеца или до избора на нов титуляр. Чолаков, който след 21 юли излезе в дълъг отпуск, е върнат като редови съдия във ВАС.

Народните представители от “Да, България” (част от ПП-ДБ) Надежда Йорданова, Божидар Божанов и Ивайло Мирчев изпратиха становище до ВСС във връзка с прилагането на поправките в ЗСВ, приети на второ гласуване от парламента на 15 януари тази година. "Целта е да бъде прекратена практиката продължителното временно заемане на длъжността да се превръща във „фактическа постоянност“, да се осигури предвидимост и навременен избор на титуляр, както и да се утвърди легитимността на кадровите решения на ВСС. Паралелно с това, предложените от нас текстове бяха синхронизирани с конституционните изменения (ДВ, бр. 106/2023) и относимата практика на Конституционния съд", казват те.

Още: Сарафов поиска отвод на съдия от дело за архива на Пепи Еврото

"На следващо място, както е изложено в мотивите към проекта, налице е ясна необходимост от „осигуряване на съответствие“ и по-прецизна уредба на хипотези на временно упражнявани функции. От тази гледна точка, шестмесечният предел е общоприложим към всички временно изпълняващи функции, без изключение за заварени случаи”, пишат в своето становище Йорданова, Божанов и Мирчев.

Дебатът

Ръководителят на Върховния касационен съд Галина Захарова заяви, че дебатите не биха довели до "преосмисляне" на каквито и да е правни разбирания. "Разпоредбата е ясна - в конкретния случай се касае до ситуация на несъщинско, привидно обратно действие на закона, когато новата разпоредба пренарежда последиците на старата в хипотеза "оттук нататък". Според мен разпоредбата, след влизането ѝ в сила, не е приложена веднага и незабавно", каза тя.

Още: "Не го решаваме ние тук": Пеевски отговори законно ли е главен прокурор Сарафов (ВИДЕО)

Снимка: БГНЕС

"Не е безусловно несъщинското обратно действие", контрира Вероника Имова от Съдийската колегия. Тя предложи точката да не се гласува в Пленума, а точката да бъде върната в Съдийската колегия и там да се вземе решение. Това не беше прието.

Стефан Петров от Прокурорската колегия обяви, че становището на колегията не се е променило. "Аз съм против да искаме автентично тълкуване от Народното събрание. Искали ли сме досега автентично тълкуване? Искали сме. Получавали ли сме някога? Не сме. Няма да получим и сега. Това ще доведе само до допълнително политизиране на тази тема. Неслучайно вчера е пристигнало писмо от група народни представители от една политическа сила. Тяхното становище е такова, но на другите какво е?", попита той.

Още: "В съдебната власт ГЕРБ и ДПС винаги играят ход напред": Анализ за битките на лобитата

Съдия Атанаска Дишева смята, че не може да се оттегля точка, която е внесена от Съдийската колегия и е взета по нейно решение. Отправяне на искане към Народното събрание за автентично тълкуване не е в правомощията само на Съдийската колегия, допълни тя. "Прокурорска колегия също има решение - нито един глас не е имало, който да тълкува този текст в различен смисъл. Съдържанието на чл. 173, ал. 15 е ясно и за членовете на Прокурорска колегия", каза Дишева. "Моето виждане и изход от тази ситуация е, че колегите, които разчитат, че нормата е ясна, да гласуват против искането за автентично тълкуване", добави тя. На 16 юни 2023 г. Прокурорската колегия взе решение, че може да избира изпълняващ длъжността главен прокурор, а е трябвало това да е решение на Пленума на ВСС, заяви Дишева и определи това за "незаконосъобразно".

Атанаска Дишева каза, че е против предложението за отправяне на искане за автентично тълкуване на нормата, защото е "напълно ясна".

Снимка: БГНЕС

Огнян Дамянов от Прокурорската колегия обяви, че е "против" да се иска тълкуване от Народното събрание.

Олга Керелска от Съдийската колегия също е "против". "Нормата е абсолютно ясна и трябва да се приложи, а не чрез различни процедурни хватки да се подлага на тълкуване в един или друг смисъл. Ако имахме някакви колебания по отношение на нейния смисъл и съдържание, първо трябваше да се запознаем с мотивите към внесените законопроекти, които са довели до промените в ЗСВ. Освен това трябваше да се запознаем с дебатите, които са водени. Ако бяхме направили това усилие, още в самото начало щяхме да стигнем до извода, че фактически идеята на законодателя е била именно такава. Промените са такива, че действащите и.д. административни ръководители могат да продължат да изпълняват тези функции от момента на влизане в сила на промените в Закона за съдебната власт. Първоначалното предложение е било този шестмесечен срок да бъде засичан от момента от настъпване на юридическия факт на избирането на и.д. ръководители - впоследствие тази идея е отпаднала", посочи съдия Керелска.

Още: "Сарафов се разследва за убийството на полицай": Георги Георгиев от БОЕЦ го твърди (ВИДЕО)