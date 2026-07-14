Фестивалът "Август е музика" събира изпълнители от няколко държави в Стара Загора

За поредна година Община Стара Загора кани жителите и гостите на града на летния музикален фестивал „Август е музика“. В три последователни вечери – 8, 9 и 10 август 2026 г.,сцената пред сградата на Общината ще предложи разнообразна концертна програма с участието на български и чуждестранни музиканти. Началото на всички концерти е от 20.00 часа, а входът е свободен. Фестивалът ще бъде открит на 8 август с концерта на SANIX BAND – съвместен проект на музиканти от Япония и България с участието на Надя Тончева, Павел Цонев, Юичи Ишикава, Томотака Секия, Мисато Кубо и Емил Тасев.

На 9 август старозагорската публика ще има възможност да чуе Фредерик Виал Трио от Франция в състав Фредерик Виал (акордеон), Тома Кордогли (бас) и Седрик Людон (барабани).

Заключителната фестивална вечер – 10 август, ще бъде посветена на латино музиката и танците с концерта на Kalin Veliov, Ire Vazquez & LOS PAPIS. В програмата са включени още открит урок по салса с Мартин Велев, участието на кубинските танцьори Daymelis & Sergio и Magui and Gianlucas, както и демонстрация на „Зумба с Поли“.

Община Стара Загора отправя покана към всички любители на музиката да бъдат част от трите фестивални вечери, които ще внесат настроение в летните дни и ще превърнат пространството пред сградата на Общината в сцена за среща между различни музикални стилове и изпълнители.