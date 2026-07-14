От напрежение до забавление: Левски разгроми Борац за едно полувреме и продължава в Шампионска лига!

Шампионът на България Левски разгроми босненския Борац (Баня Лука) за едно полувреме, оформяйки зрелищното 4:0 на стадион "Георги Аспарухов" в реванш от първия квалификационен кръг на Шампионска лига. Първото полувреме бе изпълнено с напрежение, като натискът на "сините" не доведе до гол. Ранно попадение на Армстронг Око-Флекс през втората част обаче отвори срещата, а след това хората на Хулио Велаксес се забавляваха на терена - с два гола на Рейналдо и още един на резервата Хуан Переа. Така с общ резултат 5:1 "сините" се класираха за втория квалификационен кръг, където най-вероятно ще срещнат румънския Университатя Крайова, и то още след седмица, когато е първият мач в София.

Левски наказа грешките на Борац и чака Университатя Крайова

Още в третата минута Майкон пусна страхотен извеждащ пас за Алекс Сентейес, който излезе на стрелкова позиция срещу вратаря Четкович, но стражът на гостите успя да избие в корнер. "Сините" продължиха да натискат и след корнера, създавайки напрежение пред противниковата врата, но до завършващ удар не се стигна. Левски продължи да атакува и в следващите минути, с няколко добри нападения, но не успяваше да пробие в последната третина.

До почивката Левски продължи да доминира на терена, като бе по-активен в предни позиции и почти не позволяваше на съперника да премина централната линия. Това бе видно и от статистиката: 70 на 30 процента владение на топката в полза на "сините" и 9 на 2 удара, отново в полза на домакините. Резултатът обаче остана непроменен, като столичани единствено успяха да изкарат два жълти картона на противникови играчи.

Грубата грешка, която отпуши мача за "сините"

В самото начало на втората част Левски откри резултата. Защитник на Борац сбърка фатално и позволи да загуби топката в наказателното поле, подарявайки я на Армстронг Око-Флекс. А крилото на "сините" веднага се възползва, стреляйки между краката на вратаря на Борац, за да се разпише отново в квалификациите на Шампионска лига, след като го направи и в първия мач в Баня Лука - 1:0!

Допуснатият гол принуди Борац да се откаже от ниския блок и да погледне към противниковата врата. Това пък позволи на Левски да атакува повече свободни пространства. В 59-ата минута босненците загубиха топката в половината на Левски, а "сините" организираха бърза контраатака. Евертон Бала тръгна на скорост и пусна перфектен извеждащ пас за Рейналдо, който пък бе безпощаден, изстрелвайки мощен удар за 2:0!

В 65-ата минута Левски показа, че може и да се забавлява на терена. "Сините" атакуваха през центъра, като Алекс Сентейес отклони технично с пета за Рейналдо. Той пък нахлу в наказателното поле и със самочувствие реализира втория си гол в мача - 3:0! Малко по-късно дойдоха и първите смени на Хулио Веласкес. Една от тях - Хуан Переа, също успя да се разпише в 85-ата минута за 4:0!

Преди реванша Левски - Борац

За пръв път от 2009 година насам Левски получава правото да участва в квалификациите на най-силния европейски клубен турнир. Това се случи благодарение на спечелената титла на България, която осигурява квота за първия квалификационен кръг. "Сините" влязоха като поставени и са фаворити срещу Борац, но не успяха да си тръгнат с победа от Босна. Сега хората на Хулио Веласкес ще потърсят победата на "Герена", където ще разчитат и на домакинския фактор.

В групата на Левски попадна Акрам Бурас, който бе голямата въпросителна преди сблъсака. Не е ясно обаче дали той ще започне като титуляр. Иначе в лазарета на "сините" остават Радослав Кирилов, Мустафа Сангаре, Асен Митков и Мазир Сула, които са с травми. "Георги Аспарухов" бе разпродаден за по-малко от два часа, а Левски ще опита да покаже, че е по-добрият отбор, след като надигра Борац и в миналия мач, но не постигна краен успех. Главен арбитър на срещата ще бъде англичанинът Андрю Мадли.

Ако Левски продължи напред, във втория квалификационен кръг най-вероятно ще срещне румънския Университатя Крайова.

СТАРТОВИ СЪСТАВИ

ЛЕВСКИ: 92. Вуцов, 71. Камдем, 50. Димитров, 31. Серафимов, 3. Майкон, 11. Око Флекс, 18. Търдин, 35. Сержиньо, 20. Сентейес, 7. Рейналдо, 17. Бала

БОРАЦ: 21. Четкович, 6. Саниджанин, 3. Паскуал, 30. Якшич, 16. Ерера, 18. Йоич, 98. Огринец, 19. Роган, 77. Савич, 12. Хирош, 7. Юричич