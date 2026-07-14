Общинският съвет на Стара Загора гласува декларация в защита на енергийната сигурност на България

С пълно единодушие – 38 гласа „за“, Общинският съвет на Стара Загора прие днес на извънредно заседание Декларация относно защитата на енергийния суверенитет на България, запазването на „Мини Марица-изток“ ЕАД и „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД в структурата на Българския енергиен холдинг (БЕХ), както и необходимостта от активна национална позиция по реформата на Схемата на Европейския съюз за търговия с емисии (EU ETS). Извънредната сесия беше свикана с една-единствена точка в дневния ред – обсъждането на декларацията в подкрепа на комплекса „Марица-изток“ и ролята му за енергийната сигурност и икономическата стабилност на страната.

Вносители на предложението са групите на общинските съветници от Коалиция „Левицата!“ и Коалиция „БСП за България“. Повод за приемането на декларацията са притесненията на общинските съветници, свързани с решение на Министерския съвет за извеждане на двете въглищни дружества от структурата на БЕХ и обединяването им в ново, отделно държавно предприятие (холдинг).

Oбщинският съветник инж. Деян Дяков прочете декларацията в заседателната зала и подчерта значението на комплекса не само за региона и неговото социално-икономическо развитие, но и на двете дружества, които осигуряват базовата енергийна мощност, от която зависи стабилността на електроенергийната система на страната.

С приетата декларация Общинският съвет настоява да не се допуска отделянето на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД и „Мини Марица-изток“ ЕАД от структурата на Българския енергиен холдинг (БЕХ) и призовава да бъде изготвена и представена ясна дългосрочна стратегия за развитието на двете дружества, която да гарантира тяхното устойчиво функциониране до изчерпване на запасите от въглища като ключов елемент от българската електроенергийна система и гарант за енергийната сигурност на страната.

В документа се настоява още да бъдат предприети всички необходими действия за запазване на работните места до изграждането на реална алтернатива на комплекса, която да осигури социалната стабилност на региона.

В декларацията се посочва още, че въглищните мощности продължават да играят ключова роля за сигурността на електроенергийната система, покриването на пиковите товари и гарантирането на стабилността на електроснабдяването.

Заместник-кметът на Община Стара Загора Радостин Танев заяви, че местната власт ще продължи категорично да подкрепя всички жизненоважни решения, свързани с бъдещето на региона и комплекса „Марица-изток“.

„Община Стара Загора винаги ще бъде там, когато се вземат важни решения за развитието на региона. Ще продължим да подкрепяме комплекса „Марица-изток“ и ще заставаме зад правилните решения, защото за нас устойчивото развитие на региона е приоритет. Отговорността е обща и само с единни усилия можем да защитим интересите на хората и бъдещето на енергийния комплекс“, подчерта Танев.

В приетата декларация вносителите изразяват сериозната си тревога от продължаващите действия и намерения, които според тях поставят под риск енергийната независимост на Република България. Според текста на документа евентуалното извеждане на „Мини Марица-изток“ ЕАД и „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД от структурата на БЕХ би застрашило „стратегическата устойчивост на българската енергетика и би създало предпоставки за дългосрочна зависимост от външни доставчици на енергия“.

В документа се отправя и призив местната власт, синдикалните организации, работодателските организации и академичната общност да бъдат включени като равноправни партньори при вземането на решения, свързани с бъдещето на комплекса и развитието на региона.

Сред исканията, заложени в декларацията, е и Министерският съвет да защити пред европейските институции отпадането или същественото изменение на режима на Схемата на ЕС за търговия с емисии (EU ETS) по отношение на въглищната енергетика, така че да бъде гарантирана енергийната сигурност на България.

Декларацията ще бъде изпратена още днес до министър-председателя на Република България, министъра на енергетиката, всички парламентарно представени политически партии и медиите.