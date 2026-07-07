Община Стара Загора готви интелигентна система за управление на градския транспорт

„Работим по още един голям проект – изграждане на автоматична система за свързаност и управление на градския транспорт, както и на фотоволтаичен парк, който ще допринесе за намаляване на разходите за експлоатацията на електрическите автобуси“, заяви заместник-кметът на Община Стара Загора Радостин Танев по време на информационния ден за медии днес. Административната сграда е построена през 1987 г. и оттогава досега не е била основно ремонт. Строителните и енергийните мерки са разгърнати върху 224,30 кв. м. застроена площ. Административната сграда на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД в Стара Загора е енергийно обновена | Община Стара Загора

Заместник-кметът информира още, че се очаква системата за картово плащане в градския транспорт да бъде въведена до средата на септември тази година. Системата ще включва общо 110 валидатора, разположени в превозните средства от градския транспорт. Пътниците ще могат да заплащат за своите пътувания директно с банкова карта (кредитна или дебитна), както и през мобилни устройства (смартфони и смарт часовници). Въвеждането на безконтактното плащане е обвързано и с други дигитални и организационни промени, за които Радостин Танев говори. Напр. ново онлайн управление на таблата по автобусните спирки. Без опашки и ресто, плащане за секунда и голямо улеснение за гостите на града: това е целта на екипа на ресорния заместник- кмет.

Демонстрационният тур днес показа пълното преобразяване на административна сграда на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД. Откриваме нов стандарт за енергийна ефективност и градска мобилност, заяви управителят на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД инж. Георги Станчев и представи изпълнените дейности по проекта.

В рамките на обновяването са реализирани цялостни мерки за повишаване на енергийната ефективност и модернизиране на сградата. Извършени са топлинно изолиране на фасадите, покрива и сутерена, подменени са дограмата и външните врати, обновени са вътрешните помещения и общите части, изградена е достъпна среда с асансьор, санитарен възел за хора със специални потребности, тактилни ивици и обособено паркомясто.

Като част от проекта е изградена фотоволтаична централа с инсталирана мощност 15 kWp, подменени са главното и етажните електрически табла, изпълнени са нови LED осветление и енергийно ефективни отоплителни и климатични системи, както и нова мълниезащитна и заземителна инсталация, отговаряща на съвременните изисквания за безопасност. Изграждането на голяма соларна централа, предназначена специално за нуждите на депото и зареждането на 33-те екологични електрически автобуса, драстично ще намали експлоатационните разходи на дружеството за електроенергия.

Изпълнените мерки ще повлияят върху намаляването на енергийните разходи, гарантират по-добри условия на труд за служителите и по-ефективно управление на общинската транспортна инфраструктура.