Старозагорският куклен театър ще участва на Midalidare Rock 2026

За поредна година Държавен куклен театър – Стара Загора ще бъде част от програмата на фестивала Midalidare Rock 2026, който ще се проведе от 10 до 12 юли. В рамките на трите фестивални дни театърът ще предложи разнообразни куклени спектакли, творчески ателиета и интерактивни занимания за най-малките посетители и техните семейства.

Пред публиката ще бъдат представени спектаклите „Зайчето Питър“, „Спящата красавица“ и „Яйцето“, а специално място в програмата ще заеме и интерактивното „Пътешествие Мечта“, което предизвиква интереса на децата със своите игри, театрални предизвикателства и възможности за творческо участие.

Паралелно със сценичната програма екипът на театъра ще организира и творчески ателиета, в които малките посетители ще могат да се докоснат до света на кукления театър, да творят и да се забавляват.

С участието си в Midalidare Rock 2026 Държавен куклен театър – Стара Загора продължава традицията да бъде част от едно от най-мащабните музикални събития в България, превръщайки фестивала в място, което предлага преживявания за цялото семейство.