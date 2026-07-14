Животът като една забавна пързалка: Вечерната ни доза допамин

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.
Средата на месец юли - най-доброто време за развлечения и забавни преживявания:
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