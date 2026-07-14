Войната в Украйна:

Тръмп към Нетаняху: Изтегли войските от Сирия и Ливан

14 юли 2026, 22:18 часа 469 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тръмп към Нетаняху: Изтегли войските от Сирия и Ливан

Израел трябва да започне да изтегля войските си от Сирия и да предислоцира силите си от части на Южен Ливан. За това е настоял американският президент Доналд Тръмп пред израелския премиер Бенямин Нетаняху в телефонен разговор, твърдят американски и израелски служители, цитирани от Axios.

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Тръмп аргументирал решението си с мотива, че израелското военно присъствие в Сирия подхранва напреженията и рискува ескалация. Според изданието, американският президент казал на Нетаняху: „Те не искат да сте там. Трябва да се преразположите.“ Axios твърди, че Тръмп е направил подобна молба относно Ливан.

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Доналд Тръмп Ливан Бенямин Нетаняху война Израел
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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