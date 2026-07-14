Героят на Левски показа скромност и смиреност, след като наелектризира "Герена"

Новата звезда на Левски Рейналдо се превърна в герой за "сините", изигравайки ключова роля за победата с 4:0 над Борац Баня Лука в реванш от първия квалификационен кръг на Шампионска лига. Той се отчете с два гола за победата, а освен това имаше основна роля за първото попадение на Армстронг Око-Флекс, отнемайки топката, за да може да се стигне до гола, който отключи мача.

Рейналдо - играчът, който имаше основен принос за победата на Левски

След срещата обаче Рейналдо показа изключителна скромност и смиреност. "Искам да благодаря за помощта от Господ за победата. Много съм щастлив, че помогнах на отбора да победим, а сега искам да помогна да започнем добре и в първенството. Всеки мач е важен и трябва да го играем като финал", каза той.

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"Няма значение къде ще играя, от мен очаквайте много работа и себераздаване, важното е да помогна на отбора", добави още той. Рейналдо очаквано спечели наградата за "Играч на мача".

Следващият съперник на Левски най-вероятно ще бъде румънският Университатя Крайова, като първият мач е още другата седмица в София. С победата над Борац столичани си осигуриха поне още шест мача в евротурнирите.

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