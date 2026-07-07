Стара Загора събира мнения и данни за бъдещето на културата в града до 2035 г.

Във връзка с подготовката на Стратегията за развитие на културата в община Стара Загора до 2035 г. се провеждат четири анкетни проучвания, насочени към различни групи, свързани с културния живот, местните общности, бизнеса, международната видимост и бъдещото развитие на общината. Целта е да бъдат събрани мнения, оценки, конкретни данни и предложения, които да подпомогнат изработването на стратегически документ, отразяващ реалните потребности на културните организации, творческите общности, читалищата, образователните институции, населените места, публиките, бизнеса и старозагорците, които живеят извън България, но продължават да поддържат връзка с града и общината.

Проучванията са част от по-широк процес на обществени консултации, свързан както с развитието на културата в периода 2026–2035 г., така и с подготовката на Стара Загора за кандидатурата за Европейска столица на културата през 2032 г.

Четирите анкети са отворени до 18 юли 2026 г.

Анкета за представители на културния сектор

Основната анкета е насочена към представители на различни области на културата – културно наследство, литература и книги, визуални изкуства, сценични изкуства, медии, кино и аудиовизия, читалища, образование, туризъм, културна администрация и други свързани сфери.

Чрез нея се събират мнения за:

най-разпространените културни дейности в региона;

най-слабо представените направления;

сферите, които имат най-голяма нужда от подкрепа;

състоянието на културното наследство, литературата, визуалните и сценичните изкуства;

ролята на медиите, киното, читалищната мрежа, образованието и културния туризъм;

възможностите за развитие на културната среда в Стара Загора.

Анкетата дава възможност участниците не само да отбележат предварително формулирани отговори, но и да добавят свои коментари, предложения и конкретни наблюдения.

Линк към анкетата:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrZvQ9uAd5xV2GAforvIPOEDR9DA-VEXE4eAb4K8ddytxfqA/viewform?usp=sharing&ouid=105970245399378954897

Анкета за населените места в община Стара Загора

Втората анкета е насочена към представители на населените места в общината – кметски администрации, читалища и други местни участници, които имат отношение към културния живот извън областния център.

Чрез нея се събира информация за:

местните празници и традиционните събития;

дейността на читалищата;

културното наследство и местната памет;

състоянието на културната инфраструктура;

потребностите от подкрепа, партньорства и финансиране;

връзката между населените места и културния живот в град Стара Загора.

Събраната информация ще подпомогне по-пълното отразяване на културния потенциал на цялата община, а не само на централната градска среда.

Линк към анкетата:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6-FQgzn_mUIXoGulpB3cNP4e2rMo7wwfuemYt-17y-THqBQ/viewform?usp=sharing&ouid=105970245399378954897

Анкета към бизнеса

Третата анкета е насочена към представители на бизнеса и работодателските организации, които имат отношение към икономическото, социалното и културното развитие на Стара Загора и региона.

Анкетата проучва как бизнесът вижда своята роля в културното развитие на общината, в подготовката на кандидатурата за Европейска столица на културата 2032 и в създаването на устойчиво културно, икономическо и туристическо наследство.

Чрез нея се събират мнения за:

най-силните ресурси на Стара Загора за кандидатурата за ЕСК 2032;

възможните ползи от кандидатурата за бизнеса и региона;

реалистичните форми на бизнес подкрепа за културата;

условията, които биха мотивирали по-активни културни партньорства;

настоящата връзка между бизнеса и културния сектор;

проблемите, които ограничават партньорството между бизнеса и културата;

дългосрочното наследство, което кандидатурата и евентуалното спечелване на титлата „Европейска столица на културата 2032“ трябва да оставят.

Особено важни са мненията на организации от сфери като промишленост, енергетика, туризъм, търговия, услуги, информационни технологии, финанси, строителство, творчески индустрии, образование, здравеопазване и социални услуги, както и на браншови и работодателски структури.

Линк към анкетата:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfl8JXZgd2HHNZjDGdNGvyWdiSH2nNkEYevUwSDKw7mMGz3Hg/viewform?usp=sharing&ouid=105970245399378954897

Анкета „Със Стара Загора в сърцето“

Четвъртата анкета е насочена към хора, които живеят извън България, но пазят лична, семейна, професионална или емоционална връзка със Стара Загора.

Тя се обръща към старозагорци по света – хора, родени, живели, учили или работили в града, както и към всички, които поддържат връзка със Стара Загора чрез семейство, приятели, професионални контакти, културна принадлежност или лична ангажираност.

Чрез анкетата се търсят мнения за:

образа на Стара Загора извън България;

културната идентичност на града;

възможностите за връзка със старозагорците в чужбина;

идеи за международно партньорство, културен обмен и видимост;

потенциала на Стара Загора в контекста на кандидатурата за Европейска столица на културата през 2032 г.

Линк към анкетата:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMQOZf4fPCM22Kmm9RsMlyrQJXYhGvVk5ZhXJcK5ohNVBmag/viewform?usp=sharing&ouid=105970245399378954897

Защо е важно участието?

Разработването на стратегически документ изисква не само експертен анализ, но и активното участие на хората, които създават, организират, подкрепят, финансират, посещават и преживяват културата в Стара Загора.

Колкото повече гледни точки бъдат събрани, толкова по-пълна и представителна ще бъде картината за културния живот в общината – неговите силни страни, проблеми, неразвити възможности и перспективи.

Получените данни ще бъдат използвани при анализа на културната среда и при формулирането на приоритети, мерки и предложения за развитието на културата в община Стара Загора до 2035 г.

Екипът, който работи по стратегията, отправя покана към всички заинтересовани страни да се включат в проучванията и да споделят своите мнения, наблюдения и идеи.

Културата е обща отговорност – бъдещето ѝ зависи от участието на цялата общност.