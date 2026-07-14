Стара Загора почете жертвите на Старозагорското клане

На 19 юли 2026 г. в Стара Загора отбелязваме Деня на възпоменание на жертвите-православни християни, загинали при опожаряването на Стара Загора и Старозагорското клане през 1877 г. След героичната Битка при Стара Загора на българските опълченци и войниците на ген. Гурко с десетократно превъзхождащия ги противник, освободителните войски се оттеглят към връх Свети Никола в прохода Шипка, а османските войски завземат града. С навлизането си в Ески Заара (тогава с население около 25 500 души), войниците на Сюлейман паша избиват 14 500 българи от града и селата южно от него, а други 10 000, предимно млади момчета, девойки и жени, са отвлечени и продадени на робските пазари на Османската империя. Значителен брой българи са избити и в старозагорските села, както и по пътя им, бягайки към Стара Загора. Само в църквата „Св. Троица“ са изклани 2500 души. Избити са и събралите се българи в храмовете „Св. Богородица“ и „Св. Николай“. Храмовете са обстрелвани с артилерия и изгорени. Това е може би най-голямото документирано клане в българската история и един от най-трагичните моменти на прага на освобождението на България. Градът е изгорен до основи и обезлюден. Малкото останали живи се спасяват с бягство в Северна България, където престояват до пролетта на 1878 г. Много от тях не се завръщат повече в Стара Загора. Дори много тогавашни съвременници смятат, че на това място повече няма да съществува град.

През 2008 година с решение на 25-то заседание на Общинския съвет в Стара Загора, 19 юли е обявен за Ден за възпоминание на жертвите, загинали при опожаряването на града и старозагорското клане през 1877 година.

От 17.00 ч. в енорийски храм „Света Троица” ще се състои вечерна служба, от 17.30 ч. ще тръгне литийно шествие до Мавзолей–костница „19 юлий 1877”, където от 18.00 ч. ще се отслужи заупокойна молитва в памет на загиналите при опожаряването на града старозагорци през 1877 г.