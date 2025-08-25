Кметът на Стара Загора: Редът и законноста са на първо място

„Днес Община Стара Загора започва последния етап от своята дългогодишна политика за премахване на незаконното строителство. Акцията обхваща 101 постройки в кв. „Лозенец“, изградени върху територия държавен горски фонд и извън регулация. След премахването им територията ще бъде възстановена и залесена, за да върнем първоначалният ѝ облик на гора. Ще върнем гората на хората“. Това заяви кметът Живко Тодоров на брифинг минути преди началото на действията.

От общо 150 издадени заповеди за премахване на незаконни постройки в кв. „Лозенец“, 14 вече бяха доброволно премахнати още преди няколко месеца. 31 обекта са в процедура по обжалване. След произнасяне на правораздавателните органи, и при потвърждаване на заповедите за принудително премахване, тези постройки също ще бъдат премахнати.

„Процедурата е проведена по най-добрия възможен начин, при спазване на всички срокове и законови изисквания. Още през януари 2025 г. жителите на незаконните постройки бяха официално уведомени за предстоящите действия. Проведени са срещи и разговори с тях от страна на органите на реда и социалните служби. Поради липсата на постоянни адреси обаче не може да се установи точният брой на обитаващите тези постройки“, посочи пред медиите кметът Живко Тодоров.

До този момент в кв. „Лозенец“ вече са премахнати над 450 незаконни постройки. Настоящата акция е четвъртата по ред в квартала.

„Община Стара Загора не се страхува да отстоява закона. „Това, което беше изградено незаконно преди повече от 20 години, днес ще бъде премахнато. Редът и законността са на първо място“, заяви категорично кметът Живко Тодоров.“ Преди багерите да достигнат до всяка незаконна постройка, екипи проверяват дали в нея няма хора или животни. При установено присъствие обитателите се извеждат, след което се пристъпва към действията по премахване. След разрушаването терените се почистват, а отпадъците се извозват на специализираното сметище за строителни материали.

„Община Стара Загора е готова да осигури настаняване на крайно нуждаещите се засегнатите семейства. Кметът Живко Тодоров съобщи, че към момента шест семейства са поискали помощ и ще бъдат подкрепени от Общината. „Всички, които отговарят на законовите изисквания, ще могат да бъдат настанени. Ако има и други, ние сме готови да ги изслушаме, да приемем документите им и да проверим дали отговарят на условията“, добави той.“ Община Стара Загора е предложила и друга алтернатива за настаняване. През м. май са обявени имоти за продажба в урбанизирана територия на кв. Лозенец.

Паралелно с премахването на незаконните постройки, Община Стара Загора заедно с водоснабдителното дружество подготвят мащабен проект за канализация и водоснабдяване за законните жители на квартала. Проектът се очаква да бъде реализиран в рамките на следващите две години и ще осигури модерна и безопасна инфраструктура за гражданите.

Пълният цикъл на процедурата е извършен в съответствие със закона. Действията се осъществяват на основание Заповед №10-00-203/31.01.2025 г. на кмета на Oбщина Стара Загора за принудително премахване на незаконни строежи в поземлен имот с идентификатор 68850.308.828 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, Държавна частна собственост, вид горска територия, НТП широколистна гора .

На 25 февруари 2025 г. бяха връчени 124 броя констативни актове за незаконно строителство от петте работни групи със заповед от кмета Живко Тодоров. На 10 март бяха връчени още 4 броя констативни актове. Актовете бяха залепени на незаконните строежи, на информационните табла във фоайето на Община Стара Загора и качени на официалния сайт на местната администрация. На 25 март бяха разлепени 128 заповеди за доброволно премахване на незаконното строителство, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ).

По време на брифинга присъстваха зам.-кметът арх. Мартин Паскалев, секретарят на Община Стара Загора Николай Диков, директорът на Дирекция „Правни дейности, обществен ред и административно обслужване“ Делян Иванов, както и главният експерт в Дирекция „Общински проекти, безопасност на движението и контрол по строителството“ Ангел Стоманярски. Присъства и управителят на „ВИК - Стара Загора“ инж. Радостин Миланов.

В акцията участват над 100 души жандармерия, както и други полицейски сили, осигуряващи реда и предотвратяващи възникване на напрежение.

Общината е категорична, че ще продължава да следи за спазването на законността в района и ще предприема действия срещу всякакви нови опити за незаконно строителство.