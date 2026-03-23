Лазаровден в зоопарк Стара Загора - празнична програма за малки и големи

23 март 2026, 17:13 часа 472 прочитания 0 коментара
Зоопарк Стара Загора кани жителите и гостите на града на богата и весела празнична програма по повод Лазаровден. Събитието ще се проведе на 4 април 2026 г. (събота) и ще предложи разнообразни инициативи за цялото семейство. От 11.00 ч. започва Благотворителен пролетен базар, организиран от „Инър Уийл клуб Стара Загора“, в подкрепа на каузата за повече места за отдих и споделени моменти с близки и приятели в зоопарка.

В същото време стартира празничната програма на НЧ „Климент Охридски“– 1858 г., където посетителите ще се насладят на изпълненията на Фолклорна вокална група „Искра“, Представителен ансамбъл за народни песни и танци „Зорница“, Детски танцов състав „Зорничка“ и Детска вокална студия „Розов Свят“.

Следобед, от 14.00 ч., Художествена галерия Стара Загора ще предложи на малки и големи възможност да пресъздадат чрез обща художествена композиция една от емблематичните творби на художника Никола Кожухаров – „Лазарки“, вдъхновявайки се от образите, ритъма и празничната символика на българската традиция.

„Лазаровден е празник на радостта, на срещите с приятели и семейство, на нашите традиции и култура. За нас е истинско удоволствие да посрещнем хората тук, в зоопарка, и заедно да създадем красиви спомени – за децата, за родителите, за всички, които обичат българските обичаи“, сподели д-р Найден Илинов, ръководител на Зоопарк Стара Загора.

Антон Иванов Отговорен редактор
община стара загора
