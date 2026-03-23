Ще следим замърсяването на Дунав от кораби със система за 4 млн. евро

Предстои изграждането на модерна трансгранична система за мониторинг на замърсяването на водите на река Дунав, причинено от корабоплаването. Пилотната инициатива ще се реализира от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ в партньорство с румънската морска администрация, в рамките на одобрения стратегически проект DANRISS 2 – „Засилени инспекции по река Дунав чрез изкуствен интелект и интеграция на данни“. Инвестицията е за близо 4 млн. евро, осигурени от Програма Interreg VI-A Румъния – България, която се съуправлява от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, обявиха от МРРБ.

Системата включва иновативни IT инструменти и сензори за събиране и анализ на данни за замърсяване на реката, както и процедура за съвместни дейности по мониторинг и реагиране в случай на инциденти.

Системата DANRISS: изкуственият интелект ще помага

По проекта е предвидено и надграждане на съществуващата система DANRISS чрез нейното трансформиране в интелигентна и интегрирана платформа, "която подобрява ефективността, прозрачността и съответствието с регулаторните изисквания, свързани с инспекциите за техническото състояние на корабите по Дунав, за да се избегне дублирането на дейности от двете администрации", гласи съобщението.

За целта Изпълнителна агенция „Морска администрация“ ще разположи по българското крайбрежие ключови хардуерни и инфраструктурни компоненти и сървъри. Ще бъдат осигурени нови мобилни устройства и комуникационно оборудване, свързани с осъществяването на корабните инспекции. Ще се създаде мобилно звено за проверки, оборудвано със специализирани мобилни принтери, таблети и превозно средство с висока проходимост. Ще бъдат внедрени решения с изкуствен интелект за усъвършенстван мониторинг и анализ на корабния транспорт по река Дунав, повишаване на безопасността и ефективността при управлението на речния транспорт и др. Предвидени са и съвместни обучителни дейности и хармонизиране на инспекционните практики с румънската морска администрация.

Снимка: Областна администрация - Русе

"Изпълнението на проекта ще осигури безопасни, ефективни и хармонизирани инспекции на корабите по българо-румънския участък на река Дунав по отношение на справедливото прилагане на разпоредбите за корабоплаване. Чрез него ще се приложат разпоредбите на Директива 2016/1629/EC за определяне на техническите изисквания съдовете, плаващи по вътрешни водни пътища, съгласно Европейското споразумение за международния превоз на опасни товари. Реализирането на проект DANRISS 2 ще допринесе за значително подобрение в качеството и последователността на корабните инспекции, по-безопасно корабоплаване, намалено въздействие върху околната среда и по-равнопоставени условия за участниците в речния транспорт по Дунав", съобщават от МРРБ.

