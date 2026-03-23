За богата реколта: Какво задължително да направите в градината до края на март

За хората, които отглеждат зеленчуци, март носи изобилие от градинарски задачи, тъй като природата най-накрая се е събудила от зимния си сън. В тази статия ще откриете кратък преглед на най-важните задачи, които трябва да отметнете до края на този месец.

Засадете маруля

В зависимост от времето, можете да пресадите предварително отгледания разсад от маруля на открито от средата на март нататък. Уверете се, че не засаждате младите растения твърде дълбоко, в противен случай те ще бъдат податливи на гъбично гниене и няма да образуват глави.

Накиснете семената на морковите предварително

Преди да засеете моркови, смесете пакетче семена от моркови с шепа влажен пясък и оставете семената да се накиснат в покрит съд на стайна температура в продължение на три дни. Това намалява времето за покълване в лехата с около седмица.

Засадете домати на закрито на перваза на прозореца

От началото на март интензитетът на светлината е достатъчен за засяване на доматени семена в тавички за разсад на перваза на прозореца с южно изложение. В рамките на два месеца растенията ще бъдат достатъчно силни, за да бъдат пресадени в оранжерия. На открито се препоръчва добра защита от дъжд, тъй като в противен случай растенията са податливи на мана и кафяво гниене.

Засейте алабаш и карфиол в студена рамка

Студената рамка е идеална за предварително култивиране на различни кръстоцветни. Засейте алабаш, карфиол и други сортове още в началото на март, тъй като те се нуждаят от около 30 до 40 дни, за да достигнат размера на разсад и да бъдат готови за пресаждане в лехата. Осигурете адекватно поливане и редовна вентилация, тъй като температурата вътре не трябва да надвишава 22 до 25 градуса по Целзий.

Подрязване на билки

Ранната пролет е най-подходящото време за резитба на многогодишни билки като мащерка, чубрица, градински чай, розмарин и исоп. Най-добре е тези растения, които обикновено са вдървени в основата, да се отрежат с около една до две трети с ножица.

Резултатът: Храстите стават по-гъсти и произвеждат по-ароматни листа.

Подрязване на къпини

Къпиновият акар е един от най-значимите вредители при отглеждането на този иначе сравнително лесен за грижа плод. Тези малки паякообразни мигрират през пролетта от пръчките, които са дали плодове през предходната година, към цветните пъпки на новите пъпки. Следователно прореждането е най-добре да се извършва през зимата, но най-късно преди да започне нов растеж.

Отрежете всички двугодишни пъпки близо до земята. Отличителната им черта е тъмната им кора. След това завържете пет до шест силни, все още зелени млади пъпки към перголата и подрежете всички странични издънки до две пъпки. Накрая отстранете всички излишни, слаби издънки, растящи от основата.

Мулчиране на храсти с ягодоплодни плодове

Ако искате да пресъздадете условията от дивата природа в градината си, трябва да покриете кореновата зона на вашите ягодоплодни храсти със смес от нарязани окосени тревни остатъци и компост. Когато първите окосени треви са готови, можете да ги използвате и като мулч, след като леко изсъхнат.

Подрязване на бързорастящи дървета

Сортовете круши и ябълки, присадени върху подложки от разсад, израстват във величествени дървета през годините. За разлика от своите ниски роднини, стандартните дървета се подрязват възможно най-късно през пролетта.

Причината: колкото по-късно се подрязват овощните дървета, толкова по-слаб е новият растеж и толкова по-висок е добивът на плодове.

Торете редовно овощните дървета

Особено малките овощни дървета на ниски подложки се нуждаят от редовно торене още от първата година след засаждането. Нуждата им е най-висока по време на цъфтежа и развитието на плодовете. За да се осигури навременна наличност на хранителни вещества, от края на февруари до началото на март трябва да се прилагат бавно освобождаващи се органични градински торове.

Второто приложение трябва да се направи в края на май. Минералните торове се освобождават по-бързо и трябва да се разпръснат и леко вторят в почвата приблизително четири седмици по-късно, т.е. от края на март до началото на април и отново от средата на юни нататък.

Подготовка на лехи за разсад

Сега е време да подготвите прекопаните или разрохкани лехи в зеленчуковата градина за сеитба. Разпръснете около пет литра фино текстуриран, добре угнил компост на квадратен метър, смесен с шепа рогови стърготини и леко обработете сместа в почвата с култиватор. Това ще разбие и всички големи буци пръст. След това оставете лехата да почине около десет дни.

През това време ще поникнат някои плевели, които можете да премахнете с гребло, когато най-накрая изравните лехата. Веднага след това можете да засеете първите видове зеленчуци.

