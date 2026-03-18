Стара Загора отбеляза 113 г. от Одринската епопея с ритуал

На 26 март 2026 г. се навършват 113 г. от извършването на един от най-великите военни подвизи в новата ни история – под командването на генерал-майор Георги Вазов, непревземаемата турска крепост Одрин е превзета от Втора българска армия.

В знак за преклонение към подвига на героите Община Стара Загора, Втора Тунджанска механизирана бригада и Тракийско дружество „Одринска епопея“ Стара Загора организират тържествен общоградски ритуал с поднасяне на венци и цветя на 26 март 2026 г. от 16.30 ч. пред паметника „Одринска епопея“ в парк „Тракия“.

Решителната победа на българската армия кара турското командване да поиска примирие и това поставя началото на края на Първата Балканска война. В щурма на крепостта вземат участие войниците от старозагорския Дванадесети пехотен балкански полк. В обсадата българите за пореден път показват своя невероятен кураж и невиждана смелост. В името на светлия идеал за обединение родната армия извършва подвиг, който завинаги оставя диря в сърцата на целия народ.

С постановление на Министерски съвет № 62 от 26 март 2006 г., по предложение на дългогодишния почетен председател на Тракийско дружество „Одринска епопея“ гр. Стара Загора – г-жа Петра Мечева, 26 март е обявен за Ден на Тракия и официален празник на Република България.