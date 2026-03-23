Трябва ли да варосвате дърветата през пролетта? Истината ще ви изненада

Попитайте десет градинари дали е необходимо да се варосват дървета през пролетта и ще получите десет различни отговора. Един ще каже: „Абсолютно! Всеки април, както обикновено.“ Друг ще свие рамене: „Това е загуба на време; трябваше да го направите през есента.“ Трети ще признае: „Аз изобщо не го правя и дърветата растат добре.“

Още: 6 сигурни начина да върнете плодородието на градината си още тази пролет

Интересното е, че всеки от тях ще бъде прав по свой начин. Защото пролетното варосване работи само в много специфични случаи, а в други случаи то наистина се превръща в ритуал, изпълняван по-скоро по навик, отколкото по необходимост.

Три ситуации, в които си струва да варосате дърветата

Защитният ефект на варосването трае само докато се запазят опасните температурни колебания: слънчеви дни, последвани от мразовити нощи. След като средната дневна температура се стабилизира над нулата, камбият се събужда напълно, започва движението на сока и дървото навлиза в активна фаза на растеж. От този момент нататък кората вече не се влияе от температурните колебания, защото няма връщане назад.

Още: От капризни до перфектни: 7 трика за здрави и пищни петунии

Ситуация 1: Не са варосани през есента, а вече е краят на зимата

В градината си имате ябълкови, крушови и сливови дървета. През есента не сте имали време да ги варосате, така че дърветата са стояли голи през всичките слани. Сега е извън сезона: нощите все още могат да достигнат до минусови температури, докато през деня слънцето затопля кората до стабилна температура над нулата.

Какво да направите: Варосайте веднага. Да, пропуснали сте началото на зимата, но точно тогава слънцето става най-активно и опасно. Всяка сутрин без защита рискувате да получите нова пукнатина от слана. Варосването сега ще помогне да се покрие поне последният, най-критичен период на температурни колебания. Направете го на следващия сух ден, без да чакате времето да се затопли напълно.

Още: Грешката, която може да унищожи циниите ви още през зимата

Ситуация 2: Варосали сме през есента, но до пролетта варта се е отмила

През ноември направихте всичко както трябва, но зимата се оказа влажна и с чести размразявания. В началото на март от варосването не е останала и следа — стволовете отново потъмняват, лакомо попивайки слънчевата светлина.

Какво да направите: Подновете варосването възможно най-скоро. Боите на варова основа често не издържат на влажни зими и се отмиват в рамките на 3-4 месеца. Ако забележите, че защитата е отслабнала и нощите с температури под нулата продължават, не се колебайте да прегледате градината отново с четка. Това подновяване ще защити дърветата през останалата част от опасния период, когато камбият е готов да се събуди, но нощна слана все още може да го убие.

Ситуация 3: Втората половина на март или април, вече няма нощни слани

Още: Засадете тези 7 растения през март и ще се радвате на приказна градина цяло лято

След средата на март или април. Нощните температури постоянно се движат около нулата или се покачват стабилно над нулата. Дневните температури вече са от 10 до 15°C. Пъпките по дърветата са започнали да набъбват и движението на сока е в разгара си.

Какво да направите: оставете четката и спрете варосването. Опасният период за кората официално е приключил. Ако се е очаквало дървото да бъде повредено от слънце и слана, това вече се е случило през февруари или началото на март. Варосването на този етап е чисто естетическо. Може да радва окото с бели стволове за празниците, но вече не служи за никаква реална земеделска или защитна цел.

Как да разберем, че е твърде късно

Как можете да разберете кога опасният период е отминал и е твърде късно за варосване? Ето някои специфични признаци:

Още: Преди да купите още тор, направете този 5-минутен тест на почвата

Пъпките са подути и са започнали да се пукат. Ако по клоните се виждат зелени върхове на листата или пукнати пъпки, камбият се е събудил напълно. Защитата от замръзване вече не е необходима.

Средната дневна температура е постоянно над 5 градуса по Целзий. Ако температурата не падне под нулата през нощта и се задържи между 10 и 15 градуса по Целзий през деня в продължение на една седмица, опасният период е отминал.

По клоните са се появили цветни пъпки. При костилковите плодове (череша, слива, кайсия) това се случва по-рано, отколкото при семковите (ябълка, круша). След като пъпките са се появили, дървото е навлязло в активна фаза и варосването вече няма да помогне.

Ако видите дори един от тези признаци, не губете време с варосване. По-добре е да се съсредоточите върху други пролетни задачи: резитба, борба с вредителите и торене.

Още: Градинарите често правят тази грешка – тя съсипва разсада още в началото