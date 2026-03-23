Църковен празник на 24 март: Какво НЕ бива да се прави следобед?

Утре, 24 март, в православния календар е денят, посветен на паметта на Свети Захария. Според народните вярвания, на този църковен празник има една забрана, която трябва да се спазва след обяд. Ето какво още трябва и не трябва да се прави утре.

Църковен празник на 24 март

Св. Захария живял в началото на XIII и XIV век. Той е почитан като пример за дълбок аскетизъм, духовна борба и непоколебима вяра. Захария постъпил в лаврското братство като монах и се посветил на строг монашески живот. Подвигът му се състоял в изключително строг пост: светецът отказва да яде всичко печено и варено, консумиреал само зеленина - билки и растения - веднъж на ден след залез слънце. Тази практика подчертавала желанието му да се отрече от плътското, за да се съсредоточи върху духовното.

Църковен празник на 22 март: НЕ правете това утре, води до нещастие и бедност

Заради този строг пост и въздържание, Захария спечелил голям авторитет сред братята и се смята, че дори демони треперели при самото споменаване на името му. Светецът често виждал ангели във видения, което според преданието свидетелствало за високото ниво на духовния му живот и близостта му с Бога.

Съществуват различни версии за произхода на Захарий: някои източници го отъждествяват с млад мъж, който е бил съвременник на игумен Никон (1077–1088) в древността и който преди обетите си дарява значително наследство за нуждите на манастира. След това той се замонашава и остава да служи в Печерския манастир, посвещавайки живота си на молитва и аскетизъм.

Църковен празник на 21 март: Какво НЕ трябва да правите утре, за да не привлечете негативна енергия в живота си

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на църковния празник на 24 март

Ако вечерта на 24 март небето е ясно, очаквайте затопляне. Високите облаци означават хубаво време.

Какво не може да се прави утре? Според народните вярвания, на този ден след обяд трябва да се избягва тежък физически труд: не се чисти, не се пере, не се шие - всичко това се смята за нежелателно и дори греховно. Не бива да се обиждат нито хора, нито животни, защото се смята, че негативните действия на този ден се връщат двойно. Също така не е прието да се ходи на гости или да се приемат гости в къщата.

Какво може да се прави утре? Съществува древен народен обичай: преди да посети църквата, цялото семейство трябва да обиколи къщата три пъти с молитва. Вярвало се е, че това предпазва дома от всякакви нещастия и лоши влияния.

Прочетете също: Църковен празник на 23 март: НЕ правете това у дома утре, лоша поличба е