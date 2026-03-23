Известен актьор не иска да излиза навън и се крие заради онлайн тормоз

Номинираният за "Оскар" ирландски актьор Бари Киоган заяви, че онлайн тормозът относно външния му вид оказва влияние върху живота му, до степен че сега "не иска да излиза навън". Актьорът, който ще играе Ринго Стар в предстоящата тетралогия за Бийтълс на Сам Мендес, разказа на водещия на SiriusXM Бен Харлъм, че въпреки че е не използва социалните мрежи от 2024 г. заради онлайн тормоз, той е бил толкова силен, че е "отдалечил" от публичното внимание – и това го е карало да иска да се оттегли от актьорството.

Попитан за феновете си, Киоган призна, че някои "хора там са наистина прекрасни", но добави: "Има и една зла страна на това. Аз се оттеглих от онлайн пространството, но все пак съм любопитен човек, който иска да продължава напред. И ако посещавам събитие или отида някъде, искаш да видиш как е било прието. И това не е приятно."

Още: Излезе скандално ВИДЕО от ареста на Джъстин Тимбърлейк

Всеки си има граници

"Има много омраза онлайн. Има много тормоз за това как изглеждам, и това вече преминава точката на "Всеки минава през това". И наистина всеки минава, но това ме е накарало да се оттегля. Накарало ме е да се затворя в себе си, да не искам да посещавам места, да не искам да излизам навън. И казвам това абсолютно чисто и честно – това започва да се превръща в проблем", каза той. Киоган добави, че сега "се крие" заради тормоза.

"Всъщност не ходя на места заради тези неща", допълни той. "Но когато това започне да се отразява на изкуството ти, става проблем, защото тогава дори не искаш да си на екран."

През 2024 г. Кийгън, който е откровен за трудното си детство в приемни семейства и за смъртта на майка си след борба с наркотична зависимост, разкри, че след раздялата му с поп звездата Сабрина Карпентър хора са почукали на вратата на баба му и са седели пред къщата на неговия малък син (от бившата му партньорка Шанън Кайл), за да ги плашат.

Още: Не вярвах в себе си: Сандра Бълок отказала големи роли

оворейки за SiriusXM, Киоган призна, че оттеглянето му от актьорството би било разочароващо за феновете му, но, позовавайки се на три-годишния си син Брандо, добави: "Също така е разочароващо, че моето малко момче ще трябва да чете всичко това, когато порасне."

Последната роля на Киоган е в Netflix сериала "Peaky Blinders: The Immortal Man". Наскоро той е снимал ролята си в "The Beatles: A Four-Film Cinematic Event" на Сам Мендес, заедно с Харис Дикинсън, Пол Мескал и Джозеф Куин, които играят Джон Ленън, Пол Маккартни и Джордж Харисън съответно, пише "The Guardian".