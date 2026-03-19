Близо 1 тон хранителни продукти събраха младежи от Стара Загора в кампанията "Дари, за да зарадваш"

19 март 2026, 17:33 часа 798 прочитания 0 коментара
Близо 1 тон хранителни продукти събраха младежи от Стара Загора в кампанията "Дари, за да зарадваш"

Десетото юбилейно издание на благотворителната инициатива „Дари, за да зарадваш“, организирана от Младежкия общински съвет – Стара Загора (МОС), събра рекордните 935 кг и 172 г хранителни продукти. Даренията ще подпомогнат Домашния социален патронаж към Община Стара Загора, като ще бъдат използвани за приготвяне и доставка на храна за самотни възрастни хора, включени в обхвата на социалната услуга.

Чрез тези дарения менюто на Домашния социален патронаж ще бъде по-богато и разнообразно, а таксите за ползвателите ще се намалят. Ползите няма да са само за Великденските празници, а ще помогнат устойчиво на възрастните хора, които ползват услугата, като ги подкрепят в ежедневието им.

„Тази кампания доказва, че добротата и солидарността могат да бъдат постоянни, а не еднократни жестове. За нашите възрастни съграждани храната не е само необходимост, тя е начин да се почувстват обгрижени и ценени“, споделят организаторите.

В навечерието на Великденските празници младежите от МОС – Стара Загора, заедно със служители на социалната услуга, ще раздават приготвена храна и ще споделят време с ползвателите, защото „всеки човек има нужда не само от храна, но и от внимание, топлота и човешка близост.“

Десетото юбилейно издание на „Дари, за да зарадваш“ продължава да обединява младежи, граждани и институции в името на доброто, показвайки как съвместните усилия могат да променят живота на хората в нужда в Община Стара Загора.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
