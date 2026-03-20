20 март 2026, 20:30 часа 1038 прочитания 0 коментара
Четири институции продължават проверки срещу тютюнопушенето около училищата в Стара Загора

Община Стара Загора продължава активната си работа за ограничаване на тютюнопушенето в зоните около училищата, като поставя ясен акцент върху опазването на здравето на децата и създаването на по-безопасна училищна среда. Нови съвместни проверки бяха проведени на 19 и 20 март 2026 г. с участието на представители на Община Стара Загора, Регионалната здравна инспекция, Общинска полиция и Първо районно управление. Инициативата е част от координираните усилия на институциите за по-ефективен контрол и повишаване на обществената чувствителност по темата.

В рамките на първия ден от проверките са установени две пълнолетни и две непълнолетни лица, нарушили забраната за тютюнопушене в прилежащите зони около учебни заведения, както и още две лица с незапалени цигари. На втория ден са установени две непълнолетни лица, употребяващи тютюневи изделия в нарушение на действащата нормативна уредба.

Пълнолетните нарушители подлежат на санкции съгласно Закона за здравето. С непълнолетните ще бъде проведена работа от инспектори от Детската педагогическа стая с цел превенция, информираност и изграждане на отговорно отношение към здравето.

Проверките са част от по-широк пакет от мерки, които Община Стара Загора реализира в партньорство с компетентните институции. Те включват както контролни действия, така и активни информационни кампании, насочени към учениците. Основната цел е не само да се ограничат нарушенията, но и да се изгради трайна култура на здравословен избор още в ранна възраст.

Превенцията остава водещ приоритет, тъй като употребата на тютюневи изделия в ученическа възраст крие сериозни рискове за физическото и психическото развитие на децата. Съвместните усилия на институциите са насочени към това да осигурят безопасна среда и да подкрепят младите хора в изграждането на здравословни навици.

Гражданите могат да подават сигнали чрез онлайн платформата Drug Stop, която предоставя лесен, безопасен и напълно анонимен начин за подаване на информация. Платформата е разработена със съвременни технологии и позволява подаване на сигнал чрез няколко бързи стъпки, включително посредством интегриран QR код, без необходимост от инсталиране на допълнителни приложения.

Община Стара Загора ще продължи с регулярни проверки и превантивни инициативи, като разчита и на активната ангажираност на родителите, училищата и цялото общество. Община Стара Загора призовава: грижата за здравето на децата е споделена отговорност и изисква последователност, внимание и личен пример от всички нас.

Елин Димитров Отговорен редактор
