Психолози: Защо хората се събуждат в 3 през нощта

Ако редовно се събуждате посред нощ – особено около 3:00 сутринта, това има разбираеми биологични причини. Учени и експерти по съня казват, че тези нощни „прекъсвания“ често са свързани с хормонални модели, фази на съня и нива на стрес, пише Ink.

Причини за нощното събуждане в 3 часа през нощта?

Човешкият сън се състои от няколко цикъла, всеки от които трае приблизително 90 минути. Дълбокият сън, когато тялото е най-възстановено, преобладава през първата половина на нощта. С наближаването на сутринта обаче структурата на съня се променя: дълбокият сън става по-кратък, докато лекият сън и REM сънят (фазата на бързо движение на очите) стават по-дълги, според публикацията.

Ето защо през втората половина на нощта ставаме по-податливи на събуждания. Понякога малък външен стимул – звук, движение или промяна в температурата е достатъчен, за да събуди мозъка от сън.

Ключов фактор са хормоналните промени, които настъпват в тялото през нощта. Мелатонинът, основният „хормон на съня“, достига пик около полунощ и след това започва постепенно да намалява. В същото време нивата на кортизол, хормонът, който подготвя тялото за събуждане, започват да се повишават, според проучването.

Около три или четири часа сутринта тези процеси започват да се пресичат - нивата на мелатонин започват да намаляват, докато кортизолът постепенно се увеличава. В резултат на това сънят става по-плитък и вероятността от събуждане се увеличава.

Много хора съобщават, че след като се събудят посред нощ, започват активно да мислят за проблеми, отбелязва статията. Психолозите обясняват това с начина, по който мозъкът функционира през нощта. Когато човек е уморен и полузаспал, рационалното мислене е отслабено, а емоционалните реакции към мислите се засилват.

Следователно, обикновените ежедневни проблеми могат да изглеждат по-сериозни и обезпокоителни през нощта. Това от своя страна затруднява бързото заспиване. Стресът също играе значителна роля. Повишената тревожност може да доведе до преждевременно покачване на кортизола, което прави нощните събуждания по-чести, се съобщава в статията.

Кога това се счита за нормално?

Според изданието, експертите по съня подчертават, че събуждането веднъж или два пъти през нощта е нормално. Всъщност много хора се събуждат за кратко няколко пъти, но просто не си спомнят за това, защото бързо заспиват отново. Това се превръща в проблем само когато човек има дълго време, за да заспи, или когато подобни събуждания се случват всяка нощ и започват да влияят на дневното му благополучие.

Има няколко прости препоръки, които помагат на тялото да се върне към съня, отбелязва изданието. Преди всичко, избягвайте веднага да вдигате телефона си или да проверявате часовника си. Ярката светлина от екраните потиска производството на мелатонин и прави заспиването още по-трудно.

Важно е също да не се опитвате да се „насилвате“ да заспите. Напрежението и опитите за контролиране на съня обикновено имат обратен ефект. По-добре е да се съсредоточите върху релаксацията – например, като направите няколко бавни вдишвания. Ако сънят не се върне в рамките на 15–20 минути, експертите препоръчват да станете за кратко и да се занимавате със спокойна дейност – например, да четете книга на приглушена светлина. Когато сънливостта се върне, можете да си легнете отново, предполага проучването.

Освен това, навиците преди лягане значително влияят върху качеството на съня. Късното кафе, алкохолът, активната употреба на джаджи и интензивният емоционален стрес вечер могат значително да увеличат вероятността от събуждане през нощта, се посочва в статията.

Според изданието, в повечето случаи събуждането около 3:00 ч. сутринта е естествена част от функционирането на тялото и не е признак за здравословен проблем. Ако обаче подобни епизоди се случват редовно и са съпроводени със силна тревожност или хронична умора, си струва да обмислите нивото си на стрес, моделите на сън и цялостното си здравословно състояние.

