На петата година: Путин разреши да се стреля с автомати по дронове. Основното пристанище за износ на руски петрол гори ярко (ВИДЕО)

Чак на петата година от пълномащабната война с Украйна, подпалена от самия него, руският диктатор Владимир Путин разреши на части охранителни компании в Русия да стрелят с автомати и щурмови карабини срещу дронове в случай на атака срещу пазен от охранители обект. Това съобщава руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA.

Законът, подписан от Путин, позволява на руски частни охранителни компании да употребяват автоматично стрелково оръжие за защита на енергийни компании и произвеждащи горива компании, стратегически предприятия, държавни корпорации и организации, участващи в защитата на критични обекти по време на войната с Украйна. Оръжията ще се дават от "Росгвардия" и ще се връщат в рамките на 2 седмици след края на съответния договор за сигурност или по искане на "Росгвардия".

Ръководителят на Комисията по сигурност и борба с корупцията на Думата (долната камара на руския парламент) Василий Пискарев заяви, че от началото на 2024 г. са извършени над 1000 украински атаки с дронове срещу руски петролни и енергийни обекти. Повече от 80% от тези обекти се охраняват от частни охранителни компании.

На този фон, най-голямото руско пристанище, през което се изнася руски петрол по море, продължава да гори и то ярко след нощна атака с дронове от страна на Украйна. Става въпрос за Приморск - 60% от руския петрол, който се изнася по море, минава през това пристанище на Балтийско море. В момента то не работи. А в Крим, но Ростовска област, гори поредна руска база за горива и петрол, пак заради посещение от украински дронове - вероятно автоматите и карабините от "Росгвардия" още не са дошли - Още: Дрон за малко не уби руски губернатор. Взрив в Приморск, руска ПВО ракета застраши секретен руски завод (ВИДЕО)

More footage from the port of Primorsk. The Russians will probably have problems with oil exports. pic.twitter.com/kRcpCzJlG3 — WarTranslated (@wartranslated) March 23, 2026

A fuel depot caught fire in Krym, Rostov region. A fire and large plumes of smoke are visible. #Russia pic.twitter.com/KaxNW3WZGQ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 23, 2026

Все пак, един от украинските дронове е паднал на входа на Ермилово, което е "входът" на Приморск - и той е предизвикал пожар, но не на петрол. Няма данни с какво може да е свалена безпилотната машина, но кой знае - Путин може с него да вдигне резултата на руската ПВО:

Междувременно, беларуската опозиционна медия NEXTA се подигра, че се готви закон в Русия по презумпция обаждания от чужбина до абонати-жители на Руската федерация на над 60-годишна възраст да бъдат блокирани. Изключение се предвижда само за страни от ОНД. Как ще звънне Путин (72-годишен) на Тръмп тогава, пита NEXTA, но всъщност въпросът е как Тръмп ще му звънне.