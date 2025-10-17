Войната в Украйна:

Обновиха 80-годишната сграда на бившия пенсионерски дом в Стара Загора

17 октомври 2025, 16:56 часа 354 прочитания 0 коментара
Информационна среща по повод ремонта на сградата „Комплекс за култура и изкуство“ (бившия Пионерски дом) бе проведена днес в присъствието на медиите от Стара Загора. Срещата бе организирана от отделите „Култура“ и „Европейски проекти и протокол“ към Община Стара Загора. Зам.-кметовете Милена Желева с ресор „Култура и туризъм“ и арх. Мартин Паскалев с ресор „Устройство на територията, строителство и безопасност на движението“ показаха пред журналистите резултатите от досегашните ремонтни дейности в сградата, обясниха следващите стъпки до завършването на проекта и отговориха на въпроси на присъстващите.

„Сградата е построена през 40-те години на миналия век, неин проектант е арх. Стоян Тодоров. Построена е за фамилията Близнакови и по време на комунистическия режим е превърната в Пионерски дом. След демократичните промени тя се използва основно от Читалище „Родина“ и ансамбъл „Загорче“, припомни факти от историята на обекта зам.-кметът Милена Желева.

„Най-голямата промяна в резултат на ремонта е, че вече има изграден асансьор във външната част на сградата, който отговаря на законовите изисквания за достъп на хора с увреждания, тъй като стълбището не позволява разширение. Другата новост е реновираното подпокривно пространство, което ще може да бъде използвано за реквизити“, добави зам.-кметът с ресор „Култура и туризъм“.

Арх. Паскалев потвърди, че към този момент са приложени изцяло мерките за енергийна ефективност. „Цялата дограма е сменена, поставена е топлоизолация, минерална мазилка, извършен е ремонт на покрива, обособен е достъп за хора с физически затруднения - задължително изискване според новите наредби за строителство. Не са премахнати или изградени нови стени, те имат нови замазки, а на подовете е поставена ударопоглъщаща настилка, която редуцира шума. Таваните са пожароустойчиви и с ново осветление. Новите тоалетни също са пригодени за хора в неравностойно положение“, разказа строителният зам.-кмет.

Мирослав Енчев, управител на строителната фирма „Дескрийм Билдинг“ ЕООД, обясни подробно какви дейности са извършени до момента и допълни, че е сменена ВиК-инсталацията и са поставени газови котли според съвременните изисквания за отопление. Той подчерта, че проектът ще бъде завършен преди крайния срок за изпълнение. „След като приключи строителството, следват процедури по въвеждане в експлоатация на сградата. Когато всички процедури са завършени, ползвателите на сградата ще могат да се завърнат“, поясни зам.-кметът арх. Паскалев и благодари на ръководителя на строителната фирма за доброто отношение към сградата и ефективната комуникация с Община Стара Загора.

Зам.-кметът Милена Желева се присъедини към думите на арх. Паскалев, като добави, че желанието на отдела е сградата да се ползва за култура и изкуство, както първоначално е планирано. Проектът е съобразен с нуждите на досегашните ползватели - Ансамбъл „Загорче“ и читалище „Родина“. Настаняването на ползвателите на сградата следва да бъде гласувано на заседание на Общинския съвет, след което ще бъдат сключени договори с тях. Зам.-кметът Милена Желева заяви, че от страна на Отдел „Култура“ няма да има изненади и ще бъдат предложени досегашните ползватели.

На приземния етаж вече няма да се помещава заведение, но тъй като този етаж не е част от проекта, следва да бъде взето решение на заседание на Общинския съвет каква ще бъде неговата функция.

На срещата днес присъстваха още: Екатерина Радукова, старши експерт в Отдел „Култура“, Мирослава Шопова, началник отдел „Европейски програми и международно сътрудничество“, Мартин Тенев и Ангел Николов, младши експерти в отдел „Европейски програми и международно сътрудничество“.

Антон Иванов
