17 октомври 2025, 16:53 часа 262 прочитания 0 коментара
Преобразиха Драматичния театър "Гео Милев" в Стара Загора

Ремонтът на сградата на Драматичния театър „Гео Милев“ в Стара Загора напредва във всички направления - фасадни дейности, зрителна зала, фоайета и двор. Очаква се до средата на 2026 г. проектът да бъде напълно завършен. Това информира днес зам.-кметът на Община Стара Загора арх. Мартин Паскалев, чийто ресор е „Устройство на територията, строителство и безопасност на движението“. „Фасадата напредва с добри темпове. В момента се полагат цветовете на куполната част и покрива, а северната и източната фасада вече са завършени. Предстои работа по западната и южната фасади, както и по декоративните орнаменти, които ще бъдат финално оформени след премахване на скелетата“, допълни арх. Паскалев.

Зам.-кметът подчерта, че ремонтът на театъра е не просто строителна задача, а възраждане на символа на града ни. Сцената, дворът и емблематичната фасада ще бъдат върнати към живот с нови настилки, лятна сцена и подновени помещения. „Старата лятна сцена беше опасна и компрометирана и затова е премахната, но ще бъде изградена нова, със същия дух и съвременни решения“, увери арх. Паскалев.

Вътре в театъра се работи активно по зрителната зала, електроинсталациите, акустиката и сценичната механизация. В процес е изборът на входни врати, които ще бъдат изработени от чуждестранни производители с високо качество и издръжливост. „Ремонтът на театъра е изключително сложен, защото сградата е паметник на културата и изисква специализиран подход. Работим така, че всеки детайл да запази духа на оригинала“, уточни строителният зам.-кмет Паскалев.

Нов проект за ОВК-инсталация ще осигури модерно отопление, вентилация и климатизация за комфорт на зрителите и те са вече почти готови. Друга емблематична за Стара Загора сграда на достолепна възраст, която се ремонтира в момента, е тази на Библиотека „Родина“ на бул. „Руски“ № 17. Строително-ремонтните дейности по този обект също се извършват в график. Усилията на фирмата изпълнител Дескрийм Билдинг ЕООД са хвърлени върху завършването на покрива, за да се изпревари влошаването на времето в късната есен.

Антон Иванов
