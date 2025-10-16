Зам.-кмет на Стара Загора: Индустриалният парк в с. Еленино се позиционира като зелен индустриален хъб

Признатият от БАИ и Министерството на икономиката успех за индустриалния парк „Индустриална зона Загоре“ е още едно постижение и плод на значителните усилия от страна на екипа на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров. Това изтъкна днес зам.-кметът Светослав Колев като лектор в един от панелите на годишната среща на местните власти, която се проведе в три поредни дни в курортния комплекс „Албена“. Неин организатор е Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) от 2002 г. като част от проявите, посветени на Деня на българската община 12 октомври.

„Когато говорим за успех, не може да пропуснем и един от ключовите инвестиционни проекти, който ще се реализира в индустриален парк „Индустриална зона Загоре“, а именно този на „Смарт Солар Технолоджис“, компанията е отличена със „Златен бик“ в категория „Инвестиция на зелено“, както и SUNOTEC - европейски лидер в изграждането на фотоволтаични електроцентрали, допринасящ за зеления енергиен микс в Европа, Африка и Близкия изток. С тези ключови проекти индустриалният парк в с. Еленино вече се позиционира като „зелен индустриален хъб“ още в самото начало на своето развитие“, е определил в своето изказване финансовият зам.-кмет на Стара Загора.

Пред колегите си той е посочил и наскоро получените от общината награди от Kmeta.bg в категориите „Инвестиции и растеж“ и „Смарт сити“ като пореден удовлетворителен знак за постигнатото.

Зам.-кметът Колев е информирал още в изявлението си, че над 90% от територията на ИЗ „Загоре-Еленино“ е вече разпродадена. „Община Стара Загора вече поглежда към следващия етап и имаме нужда от терени с големина от над 100 декара. Това ще даде възможност за създаването на нова зона, която да разработим в сътрудничество с държавата и чрез кандидатстването и спечелването на различни проекти да обезпечим цялата ѝ необходима инфраструктура“, е разяснил още Светослав Колев.

Годишната среща на местните власти е най-голямото събитие в България за местни политики и тенденции в местното самоуправление. Всяка година през октомври на нея се събират повече от 800 представители на местните власти, централната власт, бизнеса, академичната общност, партньорски организации и чуждестранни гости с ключова роля за по-доброто управление, трансформацията и развитието на общините.