Туристическият информационен център в Стара Загора ще продължи да работи за града

Юбилейна среща на ресорните заместник-кметове на Община Стара Загора, свързани със създаването и управлението на Туристическия информационен център, се проведе днес в зала 203 на Община Стара Загора. Центърът, създаден преди 20 години като осмия в страната, е открит на 12 октомври 2005 г. и местоположението му и до днес е на бул. „Руски“ № 27. Инициатори на днешната среща са зам.-кметът с ресор „Култура и туризъм“ Милена Желева и началникът на отдел „Туризъм“ Маргарита Крумова, които посрещнаха Тихомир Димитров - зам.-кмет с мандат от 2003 до 2007 г., Иванка Сотирова - мандат от 2011 до 2015 г. и Красимира Чахова - мандат от 2015 до 2019 г. Велизар Балабанов, зам.-кмет с мандат от 2007 до 2011 г., не успя да се присъедини към колегите си по повод годишнината.

„Екипът, който е работил по създаването на центъра, е имал новаторско визионерско мислене и амбиция за града ни“, отбеляза зам.-кметът Милена Желева. Един от най-големите проблеми в днешно време са местата за отсядане, тип air bnb, за които липсва ясен регламент и това е задача пред държавното законодателство. От страна на Община Стара Загора са осъществени срещи с Икономическа полиция и НАП, но проблемът трябва да се реши на национално ниво, тъй като фактът, че туристическият данък не се плаща в реален размер, ощетява бюджета на общината.

Тихомир Димитров си припомни предизвикателствата пред създаването на Туристическия информационен център в Стара Загора още преди България да бъде приета в Европейския съюз.

Маргарита Крумова се включи с емоционален спомен за началото на туристическия център и усилията, които екипът е положил, за да се развие до нивото, на което е днес. „За мен туризмът е лична кауза. Ние работим за имиджа на града ни“, сподели развълнувано началникът на отдел „Туризъм“.

Идея на екипа на ТИЦ са безплатните туристически обиколки на Стара Загора, както и много и разнообразни културни събития, атрактивни за гостите на града. Според статистиката, най-посещаваните туристически обекти в града ни са Зоопаркът и Регионалният исторически музей. Музеят на религиите също е атрактивен обект за туристите.

Милена Желева запозна своите предшественици с плана за разширение на Зоопарка, като част от него ще започне в началото на 2027 г. „След разширението общата площ на Зоопарка ще достигне160 дка. Старозагорският зоопарк има потенциала да стане най-големия на Балканския полуостров, а и в Южна Европа. Очаква се това да увеличи броя на посетителите в града ни“, отбеляза Милена Желева.

Зам.-кметът Желева също така сподели, че в момента се работи по проект за изграждането на терариум за защитени видове към Зоопарка.

В края на срещата, Маргарита Крумова поднесе плакети в знак на признателност към зам.-кметовете Иванка Сотирова, Тихомир Димитров, Красимира Чахова и Милена Желева. Плакет бе подготвен и персонално за кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров в знак на благодарност за подкрепата и доверието към отдела.