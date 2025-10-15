Войната в Украйна:

Ново работно време на туристическото влакче в Стара Загора

15 октомври 2025, 11:11 часа 365 прочитания 0 коментара
Туристическото влакче, което представя на жителите и гостите на Стара Загора емблематичния парк „Митрополит Методий Кусев“ (Аязмото), вече ще работи само в петък, събота и неделя, съобщиха от пресцентъра на Общината. Атракционът тръгва от паркинга на Летния театър преминава по ул. „Свети Апостол Карп“, бадминтон игрища, въжена градина, паркинг на зоопарка и се връща обратно към началната точка на тръгване.

В Стара Загора отбелязаха 148 години от боевете за защитата на града

Първа обиколка

Припомняме, че влакчето направи своята първа обиколка в края на август и оттогава се превърна в любимо развлечение за малки и големи. "Управлявам влакчето за четвърта година. Техническото състояние е добро, нека хората бъдат спокойни", разказа пред БТА машинистът Никола Милушев. Той припомни и най-важните инструкции за безопасност – децата да не посягат и стават, никой не трябва да се качва в движение.

Маршрутът

Веселото влакче е със следните спирки: паркинг Зоопарк, въжена градина, бадминтон игрища, Летен театър, ул. „Свети Апостол Карп“ и обратно към бадминтон игрищата и въжената градина до паркинга на зооградината.

Маршрутът е временен и ще бъде удължен впоследствие. Поради мерки за безопасност деца до 7 г. се допускат само с придружител. Предвиждат се специални цени за групи над 20 човека.

