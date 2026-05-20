Стара Загора реформира местния пазар

Община Стара Загора е партньор в международната мрежа Network4Work, финансирана по програма URBACT IV. Проектът обединява седем европейски града и организации, които работят съвместно за подобряване на местните политики по заетостта и за създаване на устойчиви решения за предизвикателствата на пазара на труда. Водещ партньор е унгарският град Ниредхаза. Партньори са Лосада (Португалия), Павлос Мелас (Гърция), SERDA (Сараево, Босна и Херцеговина), Стара Загора (България), Варберг (Швеция) и Виланова и ла Желтру (Испания).

Вероника Петкова, главен експерт в отдел „Инвестиции, енергийна ефективност и зелен преход“, представи подробен анализ на текущото състояние и основните предизвикателства в общината. Пазарът на труда в Стара Загора е в период на сериозна трансформация и структурен дисбаланс - работни места има, но работодателите все по-често не успяват да намерят подходящи кадри, а част от работната сила не отговаря на изискванията или не проявява интерес към предлаганите позиции. В допълнение към твърдите технически компетенции работодателите споделят и за засилващ се дефицит на т.нар. „меки умения“ – адаптивност, екипна работа и трудова дисциплина.

В края на срещата всички заинтересовани страни обсъдиха работни позиции, които остават незаети, какви са основните предизвикателства пред пазара на труда и какви специфични умения се изискват за успешна реализация в региона.

Очакваните резултати по инициативата включват повишаване на административния капацитет, подобряване на съответствието между търсените и предлаганите умения и интегриране на дигиталния и зеления преход в местните политики. Чрез обмен на опит и взаимно учене партньорите ще разработят инвестиционни и стратегически планове, съобразени със специфичния контекст на всеки град.

На срещата присъстваха Георги Гьоков, директор на Бюро по труда – Стара Загора, Росица Райкова, началник на отдел „Инвестиции, енергийна ефективност и зелен преход“, както и експерти от същия отдел.

Network4Work е мрежа за трансфер на добри практики по програма URBACT IV, която прилага успешния модел на унгарския град Ниредхаза - „Местен форум по заетостта“. Моделът, създаден през 2017 г., обединява близо 40 организации и поставя акцент върху анализ на пазара на труда, координация между работодатели и образователни институции, мерки за преквалификация, задържане на млади хора и привличане на инвестиции.

Основната цел на мрежата е да подпомага партньорските градове в анализа на местните предизвикателства, свързани със заетостта, както и в изграждането на ефективни партньорства между всички заинтересовани страни.