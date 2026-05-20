Actualno от фестивала в Кан: Посланията, които трогнаха света (ВИДЕО)

79-тото издание на Международния филмов фестивал в Кан донесе много емоции на световната сцена. Френската ривиера се превърна в пространство на срещи, събития и партньорства за над 40 000 акредитирани специалисти от над 140 държави, а филмовият пазар Marchè du Film събра над 16 000 участници с хиляди филми и предстоящи проекти.

И тази година на червения килим в Кан се появиха едни от най-големите имена в световното кино, които привлякоха вниманието както с премиерите си, така и с впечатляващото си присъствие. По червения килим преминаха звезди като Джон Траволта, Деми Мур, Бела Хадид, Хавиер Бардем, Джулиан Мур, Александър Лудвиг, Питър Джаксън, Кейт Бланшет, и много други.

Екип на Actualno.com присъства ексклузивно на фестивала, за да отрази глобалното и българско присъствие на международната сцена.

Сред акцентите на фестивала бяха присъжданията на почетна награда “Златна палма” на режисьорът Питър Джаксън и холивудската звезда Джон Траволта. А международно внимание получи официалната пресконференция за филма The Beloved с участието на Хавиер Бардем, който не пропусна да благодари за възможността да присъства на фестивала и червения килим и коментира с особена сериозност глобалната политическа ситуация и нейната тежест в момента.

“Мисля че като остарееш, а аз определено остарявам, започваш да разбираш, че няма само една истина. Има много истини, всички знаем това. Но има някои неща, които са категорични факти. Например това, че в Газа има геноцид е факт. Можеш да спориш с това, може да опитваш да го оправдаеш и обясниш, но е факт. Можеш да си против него, но ако мълчиш и оправдаваш това, което става, значи подкрепяш геноцида. Това са факти, лично за мен”, каза испанският актьор.

Тази година бе сериозно и българското присъствие. Продуценти и режисьори от страната не само представиха свои проекти в търсене на партньорства, но и взеха участие както на филмовия пазар Marche du Film, така и в Immersive Competition-а по време на фестивала.

Фестивалът отново затвърди ролята си на една от най-престижните сцени за авторско кино, международни копродукции и срещи между творци, продуценти и дистрибутори от цял свят.

Специални пратеници на фестивала от Actualno.com бяха Александра Йошева и Дамян Петров.