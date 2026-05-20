Без дъвки за опозицията: Мнозинството прегражда пътя за временни комисии

Временната комисия за правилника в 52-ото Народно събрание ограничи създаването на временни анкетни комисии по различни теми. Предложение за такива групи, ако бъде прието от пленарна зала, вечепарламентарните групи няма да могат да правят предложения, а това ще се случва с една пета от народните представители, а именно 48 депутати. Така нито една група освен "Прогресивна България" няма да може да внася самостоятелно предложение за временна комисия. Това е така, защото останалите групи в 52-ото Народно събрание нямат 48 депутати и ще трябва да си сътрудничат помежду си.

Преграждане на пътя за опозицията

От "Демократична България" възразиха срещу това предложение, като дадоха пример с Временната комисия за "Осемте джуджета" и Нотариуса, която е "свършила много работа, разкрила е зависимости и са излезли крилати фрази".

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов обърна внимание, че подобни са били разпоредбите по време на Тройната комисия, а преди нея такива комисии са можели да предлагат една десета от депутатите, т.е. 24 депутати.

Той обвини управляващите, че преграждат пътя на опозицията за създаване на временни комисии.

Според Велислав Величков от "Продължаваме промяната" смята, че изглежда, че хората на Радев правят предишните управляващи. "Сега задаваме тон за песен, ако запеем всички заедно фалшиво - целият парламент ще е фалшив. Ако вие забраните на опозиционния хор да пее, вашето фалшиво пеене ще се чува още повече", каза още Величков.

Без дъвки за опозицията

Председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов заяви, че със серията от предложения мнозинството се стреми да премахне онази токсичност, която изолира парламентът от основния му фокус.

"Аз вярвам в института на времените комисии и в помощния орган на Народното събрание, но считам, че първо и най-важно е да съставим постоянните. Тези временни комисии не би следвало да бъдат политическа дъвка", заяви той.