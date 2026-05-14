Стара Загора загуби един от своите достойни дарители

С дълбока тъга Община Стара Загора съобщава, че ни напусна Мария Жекова – дарител, общественик и личност с изключителен принос към културния и духовния живот на Стара Загора. Тя и нейният брат проф. Петър Жеков са потомци на революционерите Братя Жекови. „По бащина линия съм бунтарка, а по майчина – самарянка“, определяше се тя приживе.

Един от синовете на бащата на революционерите Михаил и Георги Жекови – Петър, е баща на баща ѝ Христо. Те са известни още като „Братя Жекови“ и са овековечени в едноименната ода на Вазов. Големият брат Михаил, възпитаник на прочутия Цариградски лицей, е един от организаторите на Старозагорското въстание от 1875 г.

Мария Жекова е родена на 1 август 1935 г. в Стара Загора. През целия си живот остава дълбоко свързана с каузите на града и подкрепата за младите таланти. За своята дарителска дейност тя е удостоена със званието „Почетен гражданин на Стара Загора“, както и с Годишната награда на НСОРБ „Дарител на годината“ за 2016 г.

През 2016 г. Мария Жекова дарява на Община Стара Загора четириетажна сграда в централната градска част с волята тя да бъде превърната в културен център на името на проф. Петър Жеков и да служи в подкрепа на талантливите деца на Стара Загора.

Мария Жекова е сестра на покойния проф. Петър Жеков – автор на химна на Стара Загора, виден общественик, композитор, писател и учен генетик, носител на званието „Почетен гражданин на Стара Загора“.

Община Стара Загора изказва искрени съболезнования към семейството, близките и всички, които я познаваха и уважаваха. Поклон пред светлата ѝ памет.

Поклонението ще се състои в църквата „Свети Николай Мирликлийски Чудотворец“ утре, 15 май 2026 г. от 12.00 ч. Погребението ще бъде от 13.00 ч. в Гробищен парк „Хрищенско шосе“.