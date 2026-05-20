Мартин Димитров: Изслушванията на министри не могат да бъдат специална точка

Изслушванията на министри не могат да бъдат специална точка. Това заяви в студиото на “Още от деня“ по БНТ Мартин Димитров от „Демократична България“.

„Парламентът освен законодателен е и контролен орган. Всички искания на информация по член 139 отпадат. Изслушванията на министри не могат да бъдат специална точка, точка първа в деня, в който опозицията определя дневния ред. Усложнява се много процедурата по създаване на временни комисии. А те могат да бъдат важни“, категоричен бе той.

По думите му сериозен проблем е и промяната при създаването на временни парламентарни комисии. „Усложнява се процедурата по създаване на временни комисии, а знаете колко важни могат да бъдат те. Имаше комисии за БОТАШ, за полицейското насилие, за тежки случаи, при които трябва да бъдат разплетени зависимости и да се стигне до законодателни решения. Сега е поставено условие за 48 подписа и това не е случайно измислено. Така е направено, че опозицията трудно да може сама да създава подобни комисии“, каза той.

Димитров даде пример с предложението за комисия по случая „Осемте джуджета“. „Днес предложихме комисия за нотариуса и „Осемте джуджета“, но ГЕРБ и „Прогресивна България“ гласуваха против. А нужда от такава комисия има, защото случаят е изключително скандален и трябва да се видят всички зависимости, довели до пробиви в съдебната система“, каза Димитров.

Според него промените водят до прекалена концентрация на власт. „Властта се концентрира в премиера и в Министерския съвет. Намалява се парламентарният контрол и се върви по бързата писта на ограничаване на демокрацията. Ако един министър не желае да дойде на изслушване, той просто няма да идва. Това е бягство от отговорност“, каза той.

В разговора беше засегната и темата за инфлацията и цените. Депутатът от „Демократична България“ отхвърли тезата, че основен фактор за поскъпването е приемането на еврото. „Има доклад на Евростат, който показва, че влиянието на еврото върху инфлацията е несъществено – както в България, така и в други държави. Истинските генератори на инфлацията са два. Първо – цените на горивата заради войната в Иран. И второ – огромните бюджетни дефицити и новият дълг, който се излива в икономиката“, уточни Димитров.

По думите му, когато държавата тегли големи заеми, това неизбежно води до ръст на цените. „Когато държавата взима големи дългове и те се изливат в икономиката, нараства съвкупното търсене и това води до повишаване на цените, особено на услугите. Затова най-важната мярка трябва да бъде ограничаването на бюджетния дефицит“, категоричен бе той.

Мартин Димитров разкритикува и финансовия министър Гълъб Донев за сигналите, които според него изпраща към обществото. „Когато финансовият министър казва, че „ще видим колко ще излезе дефицитът“, това е грешен подход. Засега чуваме повече оправдания и вайкане, отколкото конкретни решения“, каза той.

Според него ситуацията е сложна, но управляемa.България има добра основа в икономиката и приходите вървят добре. Въпросът е дали ще се ограничат разходите и дали ще се вземат навременни мерки. Димитров коментира и предложенията на правителството срещу високите цени. „Нито мерките им за цените са достатъчни, нито мерките им за бюджета са достатъчни. Трябва работеща Комисия за защита на конкуренцията, която реално да разкрива картели и нелоялни практики, а не само да прави анализи“, заяви Димитров.

В края на разговора депутатът засегна и темата за прозрачността при финансирането на политиците. Заяви, че всеки политик трябва да може да покаже откъде са доходите му и как финансира своите пътувания.